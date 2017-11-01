''موغابي'' يلتقي قادة الجيش لإقالته من الرئاسة الطويلة لزيمبابوي ﻿

بعد يوم حاشد من المظاهرات المناهضة للرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، يجتمع الرئيس البالغ من العمر 93 عاما الأحد بقادة الجيش في محاولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

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بعد يوم حاشد من المظاهرات المناهضة للرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، يجتمع الرئيس البالغ من العمر 93 عاما الأحد بقادة الجيش في محاولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وبعد ما أعلن الحزب الحاكم عن اجتماع صباح الأحد لإقالة الرئيس وزوجته من الحزب، أكد ابن شقيق موغابي أن هذا الأخير مستعد ''للموت من أجل ما هو صحيح ولا يعتزم التنحي عن حكم البلاد''.

وذكر التلفزيون الرسمي في زيمبابوي مساء اليوم السبت نقلا عن الأب فيدليس موكونوري الكاهن الكاثوليكي الذي يرأس المحادثات بين الرئيس روبرت موغابي والجيش أن ''الرئيس سيلتقي القائد المنتخب لقوات الدفاع في زيمبابوي الأحد''.

ويأتي الإعلان عن المحادثات بعد نزول المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع احتفالا بتفكك نظام موغابي الذي يسيطر على البلاد منذ حوالى 40 عاما قبل أن يتفرقوا قبل المساء.

وقد منع الجيش الذي قدم رسميا دعمه لهذا اليوم المناهض لموغابي، آلاف الأشخاص من التوجه بعد الظهر نحو القصر الرئاسي، حاملين لافتات تشكر تدخل الجيش و صورا لرئيس أركان الجيش الجنرال ''كونستنتينو شيوينغا''.