أصالة نصري تدافع عن صديقتها شرين ﻿

بعد مرور يومين على انتشار فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب وهي تسخر فيه من مياة نهر النيل، نشرت النجمة السورية أصالة نصري، تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام تدافع فيها عن صديقتها النجمة المصرية شيرين

شوف تيفي

بعد مرور يومين على انتشار فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب وهي تسخر فيه من مياة نهر النيل، نشرت النجمة السورية أصالة نصري، تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام تدافع فيها عن صديقتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.



فيما كتبت أصالة رسالة تقول فيها :'' لمن لايعلم... شيرين أكثر من صديقه، وأنا بعيداً عن صحبتنا معجبة بها وبكفاحها وحفاظها على كرامتها وكرامة أهلها ووطنها... كان أمامها طرق كثيرة مفتوحة ومرحّبه كي تترك هذا المجال المُضني لتعيش سرّاً أو حتّى علناً مع من سيفرض عليها ترك كلّ ماأنجزته لتعيش معه في قصر، ولكنّها لم تكن من المساومين، كما أنّها ليست من الطمّاعين ''.

وأضافت أصالة ''طموحة وقنوعه وموهوبة حقيقيّه... فلاتصدّقوا ما يقال عنها وصدّقوا من عرفها جيّداً وأحبّها وافتخر بها... لا أُنكر بعض أخطائها ولكنّ علينا أن ننظر إليها نظرة شامله، لنقدّر تمسّكها بكرامتها وكرامة وطنها... ملايين الناس على مستوى العالم العربي أجمع، يرى في عيونها صورة النيل وطيبة أهل مصر، وخفّة ظلّهم، سنين طوال وهي الموهوبة المصريّة الّتي تجوب العالم لتغنّي من قلبها وروحها للحبّ والوطن بمشاعر ايس لها مثيل، ولو سألتم كلّ ركن من أركان هذا الوطن عن إبنته لصرخ في وجه كلّ مزاود استغلّ هفوتها ( الّتي لايستطيع أحد نكرانها) كفى ''.

وختمت نصري رسالتها بــ ''ولحبيبتي الطيّبه أقول... لاتضعفي واعتذارك كافٍ، فإنّ كان فينا نحن العرب ميزة نتفاخر بها أمام العالم فهي التسامح والتجاوز... أنتِ بالنسبة لي ولملايين الناس مدينة بنت نفسها بنفسها... أتألّم معكِ حين أقرأ بعض السطور من أساتذه يَرَوْن في خطأكِ هذا فرصة لمزاودتهم ومبالغاتهم... مصر الغاليه كلّنا نعشقها ونسكنها وتسكن فينا، وهي الأمّ الطيّبه الّتي ترحمُ أبناءها في وقت ضعفهم وسترحمك في ضعفك.''