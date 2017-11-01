مثـيـــر.. هذه هي حقيقة الزاوية الكرموصية والفيديو الذي حير المغاربة هذه الأيام..التحيار..كناوة..الصبار المشوك..الحضرة..(تفاصيل مثيرة) ﻿

تتداول العديد من الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو لمجموعة من الناس يقومون بطقوس غريبة ، حيث يسمع في الفيديو أهازيج وشطحات أو ما يسمى بالحضرة الكناوية وحركات غريبة في المقطع، والذي

"شــوف تيفي"



تتداول العديد من الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لمجموعة من الناس يقومون بطقوس غريبة ، حيث يسمع في الفيديو أهازيج وشطحات أو ما يسمى بالحضرة الكناوية وحركات غريبة في المقطع، والذي اختار له الكثير من النشطاء الزاوية "الكرموصية " كعنوان عريض أثار تساؤل المغاربة قاطبة حول صحة وجود هذه الزاوية بالمغرب من عدمها .



ومن خلال مكالمة هاتفية أجرتها "شوف تيفي" مع أحد المختصين الباحثين في تاريخ التصوف الإسلامي والزوايا والأضرحة بالمغرب ، أكد أنه ليس هناك أي زاوية تسمى بالزاوية "الكرموصية" إطلاقا وليس هناك أي ضريح يحمل هذا الإسم قديما أو حديثا، موضحا أن الفيديو عنون بهذا المسمى فظن الجميع أن بالمغرب زاوية بهذا الإسم خلاف الحقيقة، مستبعدا وجودها حتى خارج المغرب.



وأوضــح أن الأمر وربما يتعلق بإحدى المواسم التي تنظم ببعض الأضرحة المغربية ، ولاسيما في مثل هذه الأيام التي ستعرف ذكرى المولد النبوي الشريف ، مبرزا أن هناك العديد من القبائل لا زالت تحتفظ ببعض العادات التي لا أصل لها في التصوف ولا علاقة لها بهذا الموروث الذي هو أيضا ينتقد مثل هذه الممارسات والطقوس غير الطبيعية كموسم مولاي علي بمكناس وموسم بوضركة بالأقاليم الجنوبية وموسم مولاي إبراهيم وبويا رحال بقلعة السراغة وغيرهم كثير...



ومن خلال تحريات "شوف تيفي" فالفيديو تم نشره السنة الماضية إشارة إلى موسم "بو ضركة" ،حيث يتم فيه التحيار بالصبار المشوك الشيء الذي دفع رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تسمية ذلك بالزاوية "الكرموصية " وذلك على وزن الزاوية "الكركرية" التي عرفت ضجة إعلامية كبيرة قبل شهور وأثارت جدلا واسعا من خلال لباسها المزركش واعتبرها أيضا العديد من المتتبعين بالديانة الجديدة واختلف الكثير حول موقعها ليتأكد الأمر بعد روبورتاج "شوف تيفي" أن الزاوية توجد بالقرب من نواحي مدينة العروي بشرق المملكة المغربية بجبل يدعى جبل كركر.