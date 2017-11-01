استقالة المدرب الفرنسي لفريق النجم الساحلي التونسي‎ ﻿

تقدم المدرب الفرنسي هوبير فيلود يومه السبت باستقالته إلى هيئة إدارة فريق النجم الساحلي التونسي التي قبلتها.

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تقدم المدرب الفرنسي هوبير فيلود يومه السبت باستقالته إلى هيئة إدارة فريق النجم الساحلي التونسي التي قبلتها.

وقال غازي بن عثمان الناطق الرسمي باسم فريق النجم الساحلي إن "الهيئة المديرة للنجم قبلت الاستقالة التي تقدم بها فيلود" مشيرا الى أن ذلك تم بالتراضي بين الجانبين، حسب ما كشفته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشار نفس المصدر إلى أنه "تم اليوم تعيين كل من علي بومنيجل وقيس الزواغي على رأس الإطار الفني للفريق مؤقتا إلى حين إيجاد بديل في أقرب الآجال للمدرب الفرنسي المستقيل".

يذكر أن فريق النجم الساحلي قد خرج من مسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم إثر هزيمته الثقيلة أمام الأهلي المصري في إياب مباراة نصف النهائي التي جرت في مصر بنتيجة 2/6.