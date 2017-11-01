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ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أتليتكو مدريد

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 22:17 ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أتليتكو مدريد | سبور
ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أتليتكو مدريد
أخفق ريال مدريد في كسب ثلاث نقاط أمام نظيره أتلتيكو مدريد، حيث اكتفى بالتعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف في المباراة التي جمعتهما فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري الإسباني يومه السبت.

شوف سبور

أخفق ريال مدريد في كسب ثلاث نقاط أمام نظيره أتلتيكو مدريد، حيث اكتفى بالتعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف في المباراة التي جمعتهما فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري الإسباني يومه السبت.

فيما سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللقاء دون وجود هجمات خطرة على مرمى أوبلاك.

وأنقذ فاران، مدافع ريال مدريد، فريقه من هدف محقق بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى فى الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 24 فى المركز الثالث، بينما يأتي فريق أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

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