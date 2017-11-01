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فريقا مانشستر يفوزان مرة أخرى وعودة لاعبي يونايتد البارزين

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 21:52 فريقا مانشستر يفوزان مرة أخرى وعودة لاعبي يونايتد البارزين | سبور
فريقا مانشستر يفوزان مرة أخرى وعودة لاعبي يونايتد البارزين
تمكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بهدفين لصفر على ليستر سيتي ليواصل فوزه 16 على التوالي في كل البطولات.

شوف سبور

تمكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بهدفين لصفر على ليستر سيتي ليواصل فوزه 16 على التوالي في كل البطولات.

واحتفل مانشستر يونايتد بعودة بول بوغبا وزلاتان ابراهيموفيتش الغائبين منذ فترة طويلة في فوز كبير 4-1 على نيوكاسل يونايتد.

ومع ابتعاد توتنهام هوتسبير عن ثنائي المقدمة بعد هزيمته بهدفين لصفر أمام مستضيفه ارسنال في قمة شمال لندن يبدو أن المنافسة ستكون بين فريقي مانشستر اللذين يبلغ الفارق بينهما ثماني نقاط، فيما هز غابرييل خيسوس وكيفن دي بروين شباك ليستر بشكل رائع بعد أن تسبب الأخير في مشاكل لسيتي في الماضي.

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مانشستر سيتي يونايتد شوف سبور

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