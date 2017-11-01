 ''مليكة مزان'' بعد خروجها من السجن... ''الكرد'' أولى بالتضامن وشمال إفريقيا أرض للأمازيغ ﻿
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''مليكة مزان'' بعد خروجها من السجن... ''الكرد'' أولى بالتضامن وشمال إفريقيا أرض للأمازيغ

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 21:32 مليكة مزان بعد خروجها من السجن... الكرد أولى بالتضامن وشمال إفريقيا أرض للأمازيغ | بوليتيك
''مليكة مزان'' بعد خروجها من السجن... ''الكرد'' أولى بالتضامن وشمال إفريقيا أرض للأمازيغ
بثت الناشطة الأمازيغية ''مليكة مزان'' فيديو جديد على صفحتها بالفيسبوك قبل قليل، بعد خروجها من السجن يوم أمس، بعد قضائها لعقوبة حبسية امتدت لشهرين على خلفية تحذيرها للعرب في شمال إفريقيا بالتعرض

شوف تيفي

 بثت الناشطة الأمازيغية "مليكة مزان" فيديو جديد على صفحتها بالفيسبوك قبل قليل، بعد خروجها من السجن يوم أمس، بعد قضائها لعقوبة حبسية امتدت لشهرين على خلفية تحذيرها للعرب في شمال إفريقيا بالتعرض "للذبح" من قبل الأمازيغ.

 وأفادت"مزان" بأن الشعوب العربية مزاجية ومتفوقة في سوء الفهم وإدانة الآخرين بدون تفكير، مؤكدة بأن الفيديو الذي خلق ضجة كبيرة، جاء في سياق دفاعها المستميت على الشعب الكردي وهي في حالة غضب شديد، موضحة بأنها حاولت إبان فترة تدريسها الفلسفة للتلاميذ تلقينهم ملكة النقد لكن تكوينهم الاجتماعي أفشل محاولاتها.

 وأضافت مزان بأن جميع الشعوب العربية والإسلامية، لم تندد بالجرائم التي ترتكب بشكل وحشي ضد الشعب الكردي، حيث اعترفت الناشطة الأمازيغية بأن طريقتها في التواصل مستفزة، مؤكدة بأنه من بين الشعوب الأولى بالتضامن والتعاطف هو الشعب الكردي.

 

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إفريقيا الأمازيغ الفلسفة مزان شوف تيفي

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