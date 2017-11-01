عــاجل و رسميا.. الإثنين 20 نونبر فاتح ربيع الأول و هذا هو يوم عيد المولد النبوي ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هو يوم الإثنين 20 نونبر 2017 و عليه فإن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة فاتح دجنبر 2017

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هو يوم الإثنين 20 نونبر 2017 و عليه فإن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة فاتح دجنبر 2017

وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1439، بعد مغرب يوم السبت 29 صفر 1439 واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".

وعليه فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول 1439 هو يوم الإثنين 20 نونبر2017.