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صــــــــادم: قاض يعترف أنه كان على علاقة جنسية مع 50 امرأة جذابة للغاية

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 19:31 صــــــــادم: قاض يعترف أنه كان على علاقة جنسية مع 50 امرأة جذابة للغاية | دولي
صــــــــادم: قاض يعترف أنه كان على علاقة جنسية مع 50 امرأة جذابة للغاية
في سابقة من نوعها تباهى قاض رفيع المستوى بأنه أقام ''علاقات جنسية حميمية مع نحو 50 امرأة جذابة''، وأعلن القاضي بالمحكمة العليا في ولاية بيل أونيل الأمريكية، وهو مرشح ديمقراطي لمنصب حاكم الولاية،

"شــــــوف تيفي"

في سابقة من نوعها تباهى قاض رفيع المستوى بأنه أقام "علاقات جنسية حميمية مع نحو 50 امرأة جذابة"، وأعلن القاضي بالمحكمة العليا في ولاية بيل أونيل الأمريكية، وهو مرشح ديمقراطي لمنصب حاكم الولاية، مزاعمه تلك عبر موقع فيسبوك مساء أمس الجمعة.

وكتب أونيل في منشور له : "الآن يدعو كلاب الحرب إلى استقالة عضو مجلس الشيوخ آل فرانكين. أعتقد أنه حان الوقت للحديث نيابة عن كل الرجال المحبين للجنس الأخر".
وقال أونيل إنه باعتباره مرشحا لمنصب حاكم الولاية، فإن اعترافه هذا "سيوفر بعض الوقت الذي سيقضيه معارضي في البحث".

وكتب القاضي، وهو من مدينة شاغرن فولز بولاية أوهايو: "خلال الخمسين عاما الأخيرة، كانت لدي علاقات جنسية حميمية مع نحو 50 امرأة جذابة للغاية"، ومضى القاضي الديمقراطي، البالغ من العمر سبعين عاما، ليصف امرأتين من تلك النساء ولقاءاته المزعومة معهما، حسب ما أورده موقع "بي بي سي عربي ".

هذا وقد عدل أونيل لاحقا من منشوره، ليقول إن السكرتيرة "وليست السيناتور تافت" هي التي كان له معها علاقات جنسية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي قاض علاقة جنسية جذابة للغاية

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