تسريبات...ملك السعودية يستقر بمقر إقامته بمدينة طنجة قريبا ﻿

أورد المغرد الشهير ''مجتهد'' على تويتر بأن الملك سلمان بن عبد العزيز يستعد لزيارة مدينة طنجة خلال الأيام المقبلة بهدف الاستقرار بها بشكل نهائي، حيث تعد مدينة طنجة الوجهة المفضلة لملك السعودية لقضاء

شوف تيفي

أورد المغرد الشهير "مجتهد" على تويتر بأن الملك سلمان بن عبد العزيز يستعد لزيارة مدينة طنجة خلال الأيام المقبلة بهدف الاستقرار بها بشكل نهائي، حيث تعد مدينة طنجة الوجهة المفضلة لملك السعودية لقضاء عطلته منذ سنوات.

وتأتي التغريدة الجديدة لحساب "مجتهد" الذي يدعي قربه من دوائر القرار بالسعودية، بعد تسريبات إعلامية سابقة، تكشف بأن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز سيستقر بمدينة طنجة بشكل نهائي بعد تسليم السلطة لولي العهد سلمان بن عبد العزيز.

وأوردت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية بأن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، سيتنازل عن العرش لولي عهده محمد في الأسبوع المقبل وفق مصادرها الخاصة.