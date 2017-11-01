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عـاجل:السعودية تستدعي سفيرها بألمانيا و ها علاش

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 18:33 عـاجل:السعودية تستدعي سفيرها بألمانيا و ها علاش | دولي
عـاجل:السعودية تستدعي سفيرها بألمانيا و ها علاش
استدعت السعودية سفيرها في ألمانيا للتشاور بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

شـــوف تيفي: وكالات

استدعت السعودية سفيرها في ألمانيا للتشاور بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بشأن الأزمة السياسية في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الحكومة سلمت أيضا سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على التصريحات "المشينة" التي أدلى بها جابرييل بعد اجتماع مع نظيره اللبناني.

وبعد اجتماع في برلين مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال جابرييل أمام الصحفيين إن أوروبا "لا يمكنها التغاضي عن أجواء المغامرة التي انتشرت هناك". ولم يوضح تسجيل لتلفزيون رويترز ما إذا كان التعليق موجها إلى السعودية.

واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرابع من نوف نونبر أثناء زيارته السعودية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة".

وأضافت الوزارة فيما بعد على حسابها على تويتر إنها استدعت سفير ألمانيا في الرياض وسلمته مذكرة احتجاج على "التصريحات المشينة وغير المبررة" التي أدلى بها جابرييل.

وأثارت استقالة الحريري المفاجئة مخاوف بشأن استقرار لبنان. والتقي الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم السبت بعد ساعات من مغادرته السعودية. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر إن الحريري أبلغه في اتصال هاتفي بأنه سيكون في لبنان يوم الأربعاءللمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال.

ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بمغادرة الحريري للسعودية وذهابه إلى باريس وعودته الوشيكة إلى لبنان.

‫شوف تيفي

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شوف تيغي المغرب السعودية الحريري باريس

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