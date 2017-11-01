 هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـحنان زعبول | مجتمع

هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول''

ستينية تقتل عشيقها العشريني وتوهم الشرطة أنه انتحر بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

ستينية تقتل عشيقها العشريني وتوهم الشرطة أنه انتحر بالدارالبيضاء

الحريري يختتم اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ماكرون‎ | بووز

الحريري يختتم اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ماكرون‎

بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش | بوليتيك

بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش

بالفيديو .. الدفاع الحسني الجديدي يعدل النتيجة أمام الرجاء من ضربة جزاء بتعليق جواد بادة 1-1 | بووز

بالفيديو .. الدفاع الحسني الجديدي يعدل النتيجة أمام الرجاء من ضربة جزاء بتعليق جواد بادة 1-1

شاهد بالفيديو روعة جمهور الرجاء يغني الخضرا الوطنية مع كراكاج رجاوي قبل انطلاقة المباراة نهائي كأس العرش | بووز

شاهد بالفيديو روعة جمهور الرجاء يغني الخضرا الوطنية مع كراكاج رجاوي قبل انطلاقة المباراة نهائي

تحويل قصر ملكي لمنتجع سياحي خاص بأكادير | بوليتيك

تحويل قصر ملكي لمنتجع سياحي خاص بأكادير

بالفيديو..شوفو هدايا عروس في الصحراء..فيلا و 20 مليون | بووز

بالفيديو..شوفو هدايا عروس في الصحراء..فيلا و 20 مليون

تصريحات بوريطة حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر البوليزاريو | بوليتيك

تصريحات ''بوريطة'' حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر ''البوليزاريو''

الفرح صناعة مغربية أيضا

هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول''

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 18:11 هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـحنان زعبول | مجتمع
هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول''
بعدما تم الاستماع إلى ''حنان زعبول'' من طرف الشرطة القضائية بطنجة على إثر التهم المنسوبة إليها من طرف الشيخ ''محمد الفيزازي''، وتمت مواجهتها بمقطع فيديو تظهر فيه داخل سيارة رفقة أحد الشباب ليلا في الوقت

"شـــــوف تيفي"

بعدما تم الاستماع إلى "حنان زعبول" من طرف الشرطة القضائية بطنجة على إثر التهم المنسوبة إليها من طرف الشيخ "محمد الفيزازي"، وتمت مواجهتها بمقطع فيديو تظهر فيه داخل سيارة رفقة أحد الشباب ليلا في الوقت الذي كانت تعيش مع "الفيزازي" في مقر جمعيته،أكد "هشام الغازي" دفاع "حنان زعبول" أنه سيتقدم بدعوة قضائية لثبوت الزوجية ضد الشيخ "محمد الفيزازي"، ولاسيما بعدما نشر هذا الأخير فيديو ليلة أمس الجمعة 17 نونبر 2017 ، واعترف من خلاله بزواجه القانوني بحنان ، وشدد المحامي أنه بناء على اعترافه المسجل قد ورط الفيزازي نفسه في أمر تلاعب فيه وينفيه في ذات الوقت .

وأضـــــاف أنه من الواجب استدعاء "الفيزازي " ومطالبته بوثيقة رسمية في الموضوع الذي سبق ونفاه جملة وتفصيلا ، وأردف أن الوكيل العام أحال الملف على الدرك الملكي بسبت كزولة واستمعوا لموكلته ووالدها الثلاثاء الماضي ، لأجل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة حيث يقطن "الفيزازي" ومحل سكناه ، لأجل الاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه بعدما جهز الملف واستكمل المساطر الأولى .

هذا ومن المنتظر أن يعرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة خلال الأيام القادمة لمناقشته أمام الهيئة ومواجهة الطرفين حول ملابسات القضية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المحكمة الابتدائية طنجة الشرطة القضائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:حملة على المقرئ البوكوص خالد رياض..بغا يطلق مرتو/كايضحك على البنات/و القضية فيها التصاور عريانين | مجتمع

عــاجل:حملة على المقرئ البوكوص خالد رياض..بغا يطلق مرتو/كايضحك على البنات/و القضية فيها التصاور عريانين

مواطن سقط فامتحان ديال رخصة السياقة وحيح على مهندسين السياقة.. وهاشنو وقع ليه.. | مجتمع

مواطن سقط فامتحان ديال رخصة السياقة وحيح على مهندسين السياقة.. وهاشنو وقع ليه..

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس جينز مقلوب يشعل الفايسبوك | مجتمع

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس ''جينز'' مقلوب يشعل الفايسبوك

عاجل وبالصور.. اعتقال ثلاثيني في عين السبع في كازا وها علاش | مجتمع

عاجل وبالصور.. اعتقال ثلاثيني في عين السبع في كازا وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:شنو هي الحاجة اللي كتاكل و مكتشبعش و منين كتشرب الماء كتموت..وأجيو نضحكو شوية مع أجوبة المغاربة الغريبة | شكون يحل هاد اللغز
منذ 5 دقائق

بالفيديو:شنو هي الحاجة اللي كتاكل و مكتشبعش و منين كتشرب الماء كتموت..وأجيو نضحكو شوية مع أجوبة المغاربة الغريبة

بالفيديو: واش عارفين أي سنة خْدا المغرب الاستقلال ديالو؟ | نسولو الناس

بالفيديو: واش عارفين أي سنة خْدا المغرب الاستقلال ديالو؟

الجماهير الرجاوية قبل انطلاق كأس العرش..جينا الرباط غير باش ناخدو الكأس وحسبان غادي يمشي بحالو | بــووز

الجماهير الرجاوية قبل انطلاق كأس العرش..جينا الرباط غير باش ناخدو الكأس وحسبان غادي يمشي بحالو

بالفيديو..شوفو أشنو دارو الجماهير الرجاوية على باطمان فملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو دارو الجماهير الرجاوية على باطمان فملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط

﻿

آخر المستجدات

هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـحنان زعبول | مجتمع
منذ 23 دقيقة

هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول''

ستينية تقتل عشيقها العشريني وتوهم الشرطة أنه انتحر بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

ستينية تقتل عشيقها العشريني وتوهم الشرطة أنه انتحر بالدارالبيضاء

الحريري يختتم اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ماكرون‎ | بووز

الحريري يختتم اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ماكرون‎

بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش | بوليتيك

بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش

﻿ ﻿
اليوم 13:18 GMT

عـاجل:قبل مباراة كأس العرش..فرحة الجماهير الرجاوية تنقلب إلى حزن و القضية فيها الموت..شوفو أشنو وقع فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.