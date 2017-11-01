هذه آخر مستجدات الكوبل المغربي .. تُهمة جديدة تواجه الفيزازي بعدما استمعت الشرطة لـ''حنان زعبول'' ﻿

بعدما تم الاستماع إلى ''حنان زعبول'' من طرف الشرطة القضائية بطنجة على إثر التهم المنسوبة إليها من طرف الشيخ ''محمد الفيزازي''، وتمت مواجهتها بمقطع فيديو تظهر فيه داخل سيارة رفقة أحد الشباب ليلا في الوقت

"شـــــوف تيفي"



بعدما تم الاستماع إلى "حنان زعبول" من طرف الشرطة القضائية بطنجة على إثر التهم المنسوبة إليها من طرف الشيخ "محمد الفيزازي"، وتمت مواجهتها بمقطع فيديو تظهر فيه داخل سيارة رفقة أحد الشباب ليلا في الوقت الذي كانت تعيش مع "الفيزازي" في مقر جمعيته،أكد "هشام الغازي" دفاع "حنان زعبول" أنه سيتقدم بدعوة قضائية لثبوت الزوجية ضد الشيخ "محمد الفيزازي"، ولاسيما بعدما نشر هذا الأخير فيديو ليلة أمس الجمعة 17 نونبر 2017 ، واعترف من خلاله بزواجه القانوني بحنان ، وشدد المحامي أنه بناء على اعترافه المسجل قد ورط الفيزازي نفسه في أمر تلاعب فيه وينفيه في ذات الوقت .



وأضـــــاف أنه من الواجب استدعاء "الفيزازي " ومطالبته بوثيقة رسمية في الموضوع الذي سبق ونفاه جملة وتفصيلا ، وأردف أن الوكيل العام أحال الملف على الدرك الملكي بسبت كزولة واستمعوا لموكلته ووالدها الثلاثاء الماضي ، لأجل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة حيث يقطن "الفيزازي" ومحل سكناه ، لأجل الاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه بعدما جهز الملف واستكمل المساطر الأولى .



هذا ومن المنتظر أن يعرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة خلال الأيام القادمة لمناقشته أمام الهيئة ومواجهة الطرفين حول ملابسات القضية .