ستينية تقتل عشيقها العشريني وتوهم الشرطة أنه انتحر بالدارالبيضاء ﻿

في خطوة مفاجئة، أقدمت سيدة ستينية على وضع حد لحياة عشيقها العشريني، وادعت أنه انتحر بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، أقدمت سيدة ستينية على وضع حد لحياة عشيقها العشريني، وادعت أنه انتحر بالدارالبيضاء.

وحسب ماكشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن المصالح الأمنية عثرت على الشاب الضحية البالغ من العمر 25 سنة ببيت عشيقته جثة هامدة معلقا بحبل دائري ملفوف بخيوط بعدما اتصلت الأخيرة بالشرطة زاعمة أن عشيقها أقدم على الانتحار.

وخلال إخضاع الهالك للتشريح الطبي تبين على أن أسباب وفاته جاءت نتيجة قتله وليس شنقه لنفسه كما تدعي المتهمة ليتم القبض عليها و إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك.

هذا وكانت عناصر الأمن قد تفاجأت بوجود جروح في رأس الضحية وفخذه وخلف عنقه ورائحة الخمر تفوح منه، ليتم نقله إلى قسم التشريح الطبي.

وأضافت اليومية، أنه خلال التحقيق مع المتهمة صرحت الأخيرة أنها تعد وكرا للدعارة، وأنها على علاقة مع الهالك الذي حمل معه قنينات خمر، حيث احتساها قبل أن تنتابه حالة هيستيريا بعد خلودها إلى النوم وقد تناول ساطورا وأراد الخروج إلى الشارع، وهو الأمر الذي جعلها تمنعه من القيام بالخروج من البيت حيث أصيبت في إصبعها، مضيفة أن خليلها تراجع عن الأمر ليلتحق بها في بيتها حيث مارسا الجنس لتخلد إلى النوم مرة أخرى، وبسماعها لأذان الفجر استيقظت من النوم لتتفاجأ بالهالك قد شنق نفسه لتتصل بأسرته والشرطة.