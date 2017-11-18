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بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:53 بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش | بوليتيك
بالصــور:لقطة اليوم..عندما يُداعب الأمير مولاي رشيد كرة القدم في نهائي كأس العرش
التقطت عدسات ''شوف تيفي'' ، الأمير مولاي رشيد و هو يعطي انطلاقة نهائي كأس العرش بين فريقي الرجاء البيضاوي و الدفاع الحسني الجديد يومه السبت بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

شـوف تيفي:م غ

التقطت عدسات "شوف تيفي" ، الأمير مولاي رشيد و هو يعطي انطلاقة نهائي كأس العرش بين فريقي الرجاء البيضاوي و الدفاع الحسني الجديد يومه السبت بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

و أعطى الأمير مولاي رشيد انطلاقة المباراة بركلة كرة حرة وسط تصفيقات الحاضرين وسط الميدان .

و تستقطب هذه نهاية "الحلم" عددا كبيرا من أنصار ومحبي الفريقين المتعطشين لحضور موعد كروي غني تجتمع فيه عناصر الفرجة، خاصة أمام مجموعتين تضمان خيرة اللاعبين على الساحة الوطنية والذين يعملون على استغلال المناسبة الحدث وتجسيد حلم طالما راود جميع اللاعبين والأندية والحكام، للتأكيد على أحقيتهم في حمل قميص أحد الفريقين العريقين وإغناء سجله بلقب ثمين وجديد.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كرة القدم أنصار مولاي رشيد

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