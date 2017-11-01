سكوب.. بن شرقي من الوداد إلى تركيا ﻿

كشفت يومه السبت، مصادر خاصة لشوف تيفي، أن فريق فنربخشة التركي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب الودادي أشرف بنشرقي.

شــوف تيفي:م غ

كشفت يومه السبت، مصادر خاصة لشوف تيفي، أن فريق فنربخشة التركي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب الودادي أشرف بنشرقي.

و قالت مصادرنا، إن تألق بنشرقي مع الوداد و المستوى الكبير الذي أبان عنه خلال اعتماد رونار عليه في المباراة الحاسمة أمام الكوت ديفوار ساهم بشكل كبير في هذا العرض المهم خصوصا و أن لاعب المنتخب المغربي نبيل درار يمارس في الفريق التركي المذكور.



و كانت مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي أكدت لشوف تيفي،أن فريق في الدوري الفرنسي يدرس إمكانية جلب المهاجم الودادي أشرف بنشرقي الذي تقاطرت عليه مجموعة من العروض.