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سكوب.. بن شرقي من الوداد إلى تركيا

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:27 سكوب.. بن شرقي من الوداد إلى تركيا | سبور
سكوب.. بن شرقي من الوداد إلى تركيا
كشفت يومه السبت، مصادر خاصة لشوف تيفي، أن فريق فنربخشة التركي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب الودادي أشرف بنشرقي.

شــوف تيفي:م غ

كشفت يومه السبت، مصادر خاصة لشوف تيفي، أن فريق فنربخشة التركي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب الودادي أشرف بنشرقي.

و قالت مصادرنا، إن تألق بنشرقي مع الوداد و المستوى الكبير الذي أبان عنه خلال اعتماد رونار عليه في المباراة الحاسمة أمام الكوت ديفوار ساهم بشكل كبير في هذا العرض المهم خصوصا و أن لاعب المنتخب المغربي نبيل درار يمارس في الفريق التركي المذكور.

و كانت مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي أكدت لشوف تيفي،أن فريق في الدوري الفرنسي يدرس إمكانية جلب المهاجم الودادي أشرف بنشرقي الذي تقاطرت عليه مجموعة من العروض.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أشرف بنشرقي تركيا

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