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تحويل قصر ملكي لمنتجع سياحي خاص بأكادير

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:19 تحويل قصر ملكي لمنتجع سياحي خاص بأكادير | بوليتيك
تحويل قصر ملكي لمنتجع سياحي خاص بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' عن اجتماعات ماراطونية بعمالة أكادير، لتحويل قصر ''تماونزا'' الذي شيده وزير الدفاع السعودي الأسبق الذي وافته المنية منذ سنوات، لمنتجع سياحي ضخم بمنطقة تاغزوت شمال مدينة أكادير.

شوف تيفي

 علمت "شوف تيفي" عن اجتماعات ماراطونية بعمالة أكادير، لتحويل قصر "تماونزا" الذي شيده وزير الدفاع السعودي الأسبق الذي وافته المنية منذ سنوات، لمنتجع سياحي ضخم بمنطقة تاغزوت شمال مدينة أكادير.

 ووفق ذات المصدر، فالقصر تم تسليمه من طرف ورثة الوزير السابق مباشرة بعد وفاته بشهور للأمير القطري تميم بن حمد آل نهيان بثمن بلغ 150 مليون دولار أمريكي ، قبل أن يقدم أمير قطر القصر هبة للملك محمد السادس، خلال زيارة رسمية لمدينة مراكش في سنة 2014.

 هذا، وكشف مصدر مطلع، أن القصر الذي يطل على المحيط الأطلسي ويقع بين منطقة أورير وأنزا، سيتحول إلى منتجع سياحي كبير، بالإضافة إلى مرفأ بحري، حيث سيتم تسليم الشواهد الإدارية ورخص البناء لبداية الأشغال به خلال الأيام القليلة المقبلة.

‫شوف تيفي

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الفندق منتجع سياحي القصر الملك شوف تيفي

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