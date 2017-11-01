 تصريحات ''بوريطة'' حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر ''البوليزاريو'' ﻿
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تصريحات ''بوريطة'' حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر ''البوليزاريو''

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:13 تصريحات بوريطة حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر البوليزاريو | بوليتيك
تصريحات ''بوريطة'' حول علاقات المغرب وموريتانيا تستنفر ''البوليزاريو''
حل ''البشير مصطفى السيد'' شقيق مؤسس جبهة ''البوليساريو'' بموريتانيا في إطار زيارة عقد خلالها عدة لقاءات مع رئيس الجمهورية ''محمد ولد عبد العزيز'' وكذا أحزاب المعارضة من خلال تكتل القوى الديموقراطية.

شوف تيفي

حل ''البشير مصطفى السيد'' شقيق مؤسس جبهة ''البوليساريو'' بموريتانيا في إطار زيارة عقد خلالها عدة لقاءات مع رئيس الجمهورية ''محمد ولد عبد العزيز'' وكذا أحزاب المعارضة من خلال تكتل القوى الديموقراطية.

 ووفق مصادر مطلعة، فالبوليساريو كلفت ''البشير السيد'' لهدف وحيد وهو محاولة دفع المسؤولين بالجمهورية، لمساندتها بعد محاصرتها داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي من قبل الدول المساندة للوحدة الترابية للمغرب، خاصة وأن موريتانيا أعلنت في وقت سابق عن حيادها التام حول قضية الصحراء المغربية.

 ويأتي بعث جبهة البوليساريو لمستشار زعيمها وشقيق مؤسسها، مباشرة بعد تصريح لوزير الخارجية المغربي ''ناصر بوريطة'' الذي أكد بأن علاقات المملكة مع موريتانيا تاريخية وأخوية مؤكدا بأن كل ماتم تداوله حول أزمة رفض السفير المغربي مجرد إدعاءات وإشاعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة بدليل اعتماد الجمهورية لسفير المملكة.

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البوليساريو المملكة السفير موريتانيا شوف تيفي

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