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بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:11 مثـــير: شفرو بنكة و فيلا و قتلو روح وهاكيفاش شدوهم فطنجة | حوادث و حقوق
مثـــير: شفرو بنكة و فيلا و قتلو روح وهاكيفاش شدوهم فطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات الموصوفة من داخل محلات

شـــوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات الموصوفة من داخل محلات تجارية وسكنية ووكالات بنكية، والقتل العمد مع سبق الإصرار المقرون بالسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنين اليوم السبت، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد أوقفت المعني بالأمر من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية وقعت في 13 من الشهر الجاري، قبل أن يكشف البحث معه عن تورطه في 16 عملية سرقة موصوفة استهدفت وكالات تجارية لبيع شرائح الهاتف المحمول، ووكالة لصرف العملات، ومحلات تجارية وأخرى سكنية بمدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقة موصوفة من داخل فيلا بحي مالاباطا بمدينة طنجة في شهر يناير 2015، وذلك بعدما عرض، برفقة ثلاثة مساهمين آخرين، الحارس الليلي لاعتداء جسدي ولعملية خنق نجم عنهما الوفاة.

وقد مكنت التحريات والأبحاث المتواصلة في هذه القضية من تشخيص هويات باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وجاري البحث من أجل توقيفهم.

وأكد البلاغ أنه لضرورة البحث، فقد تم إيداع المشتبه فيه، الذي يعيش حالة التشرد، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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