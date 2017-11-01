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عــاجل: رئيس الحكومة يُجري تعديلا وزاريا جزئيا

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 17:01 عــاجل: رئيس الحكومة يُجري تعديلا وزاريا جزئيا | دولي
عــاجل: رئيس الحكومة يُجري تعديلا وزاريا جزئيا
أجرى رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم السبت، تعديلا وزاريا جزئيا تم بمقتضاه تعيين كل من عماد الحمامي وزيرا للصحة، وسليم الفرياني، وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، حسب ما أفاد به

شـــوف تيفي: وكالات

أجرى رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم السبت، تعديلا وزاريا جزئيا تم بمقتضاه تعيين كل من عماد الحمامي وزيرا للصحة، وسليم الفرياني، وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.

وكان عماد الحمامي يشغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قبل هذا التعيين، فيما شغل سليم الفرياني منصب كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حين تعيينه اليوم على رأس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يذكر أن وزير الصحة السابق سليم شاكر كان قد توفي يوم 8 أكتوبر الماضي، على إثر أزمة قلبية خلال مشاركته في ماراطون للتوعية بمرض سرطان الثدي في ولاية نابل، وحل محله محمد الطرابلسي كوزير للصحة بالنيابة إلى غاية إجراء التعديل الجزئي اليوم.

وكان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، قد أجرى في السادس من شتنير الماضي تعديلا وزاريا واسعا شمل 13 وزيرا و8 كتاب دولة. وهم ذلك التعديل الوزاري، الذي كان الأول الذي يجريه يوسف الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة قبل أزيد من عام، مجموعة من الوزارات الهامة من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية.

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