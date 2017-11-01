بعد فضيحة الخيرية الإسلامية عين الشق .. هذا مايلاحق مؤسسة أمل لرعاية مرضى القصور الكلوي بالدار البيضاء.. وهذه التفاصيل ﻿

بعد الفضيحة الكبيرة التي عرفتها الخيرية الإسلامية عين الشق بالدار البيضاء ومتابعة أعضاء الجمعية من أجل ارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية تعتزم العديد من الفعاليات والأطر تقديم شكايات إلى

"شوف تيفي"



بعد الفضيحة الكبيرة التي عرفتها الخيرية الإسلامية عين الشق بالدار البيضاء ومتابعة أعضاء الجمعية من أجل ارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية تعتزم العديد من الفعاليات والأطر تقديم شكايات إلى الجهات المختصة لأجل تفحص مالية مؤسسة أمل لرعاية مرضى القصور الكلوي الكائن مقرها الرئيسي بحي الحسنية بسيدي عثمان.



وفي هذا السياق أكد مصدرنا من خلال اتصال هاتفي لــ"شوف تيفي" أن الجمعية تعرف اختلالات مالية كثيرة وتلاعبا في محررات تجارية وإدارية واستعمالها ، وحرمان نزلاء الخيرية من التغذية والعناية، مؤكدا أن هناك مظاهر البؤس والفقر الذي يعيشه نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات ، علما أن سبق وكانت هناك زيارة ملكية للخيرية ووقوف الملك محمد السادس عن قرب لمعاناة النزلاء وتفقده لمرافق الخيرية وإعطاء اهتمام خاص للمؤسسة التي تعتبر من كبريات المؤسسات الخيرية .



وتوصلت "شوف تيفي" بتسجيلات صوتية ووثائق توضح العديد من الاختلالات التي تعرفها المؤسسة ، وحسب المتحدث لـ"شوف تيفي" فيعتزم بعض أطر المؤسسة التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمنظمة المغربية لحماية المال العام لأجل الوقوف على الاختلالات التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة والدعم الذي تتقدم به بعض الجهات الرسمية والمحسنون مؤكدا أن أغلب النزلاء لا يستفيدون من مالية المؤسسة وتستنزف مبلغ 100 درهم من كل نزيل خلاف العديد من المؤسسات الخيرية .



هذا ومن المنتظر أن تعرف الجمعية خلال اللقاء السنوي المرتقب في الشهور القليلة المقبلة تشنجا كبيرا بين أعضاء المكتب المسير والذي يعتبر مغلبهم محسنون كبارا ومدير المؤسسة التي يديرها وبعض الأطر المكلفة بالتدبير المالي للجمعية والتي سبق أحدهم وتورط في نفس ملف خيرية عين الشق خلال سنة 2015 وتوبع على إثر ذلك.