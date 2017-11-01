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هذا ما قرره ''سعد الحريري'' بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي ''إمانويل ماكرون'' بخصوص استقالته

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 16:35 هذا ما قرره سعد الحريري بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بخصوص استقالته | دولي
هذا ما قرره ''سعد الحريري'' بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي ''إمانويل ماكرون'' بخصوص استقالته
أكد ''سعد الحريري'' رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزية يومه السبت 18 نونبر 2017 أنه سيعود إلى بيروت لحضور احتفالات عيد الاستقلال وأنه سيعلن كل

''شــوف تيفي''

أكد ''سعد الحريري'' رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزية يومه السبت 18 نونبر 2017 أنه سيعود إلى بيروت لحضور احتفالات عيد الاستقلال وأنه سيعلن كل مواقفه السياسية من هناك بعد أن يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون .

وأضــاف '' الحريري'' في تصريحات للصحافيين في الإليزيه قائلا : ''سوف أحضر إن شاء الله عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية سأطلقها بعد أن أرى فخامة رئيس الجمهورية''، وزاد قائلا: ''تعرفون أني قدمت استقالتي، وفي لبنان سنتحدث في هذا الموضوع''. وعبر الحريري عن شكره للرئيس الفرنسي على استضافته له وعائلته، مؤكدا أن ''فرنسا تلعب دائما دورا إيجابيا جدا في المنطقة''، حسب ما أوده موقع قناة ''الجزيرة نت''.

هذا وقد أجرى ماكرون والحريري محادثات في الإليزيه ثم حضرا مأدبة غداء شاركت فيها لارا زوجة الحريري وابنه الأكبر حسام وبريجيت زوجة ماكرون.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سعد الحريري فرنسا لبنان

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