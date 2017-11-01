عــاجل:هذه حقيقة وفاة الرئيس التونسي ﻿

إشاعة مغرضة استهدفت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حيث نشرت وسائل إعلام تونسية و عربية خبر وفاته الأمر الذي نفاه نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس التونسي يومه السبت.

شـــوف تيفي: وكالات



إشاعة مغرضة استهدفت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حيث نشرت وسائل إعلام تونسية و عربية خبر وفاته الأمر الذي نفاه نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس التونسي يومه السبت.

وأكد المستشار الرئاسي التونسي في تصريح، أن الرئيس الباجي قائد السبسي يتمتع بصحة جيدة، داعيا إلى عدم تداول هذه الأخبار والإشاعات التي وصفها بـ"الكاذبة والخبيثة".

وقال بن تيشة إن الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة منتحلة لصفة «فرانس 24»، مؤكدا أن الغرض من هذه الإشاعة محاولة تسميم المناخ السياسي وإثارة الفوضى في البلاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي