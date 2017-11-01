 بعد تأهل الأسود للمونديال.. مدرب يوفنتوس معجب بـ ''بنعطية الجديد'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قرره سعد الحريري بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بخصوص استقالته | دولي

هذا ما قرره ''سعد الحريري'' بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي ''إمانويل ماكرون'' بخصوص استقالته

عــاجل:هذه حقيقة وفاة الرئيس التونسي | دولي

عــاجل:هذه حقيقة وفاة الرئيس التونسي

شاهد بالفيديو.. لحظة عزف النشيد الوطني المغربي بحضور الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش | بووز

شاهد بالفيديو.. لحظة عزف النشيد الوطني المغربي بحضور الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش

بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش | بووز

بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش

شاهد بالفيديو لحظة عزف النشيد الوطني المغربي تحت أنظار الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش | الرجاء - الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو لحظة عزف النشيد الوطني المغربي تحت أنظار الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش |

فيديو رشيد شو يسخر من الإعلام المصري في برنامجه بعد فوز الوداد بكأس أبطال أفريقيا | بووز

فيديو رشيد شو يسخر من الإعلام المصري في برنامجه بعد فوز الوداد بكأس أبطال أفريقيا

مــأساة..شوفو أشنو وقع لشاب ليلة دخلته بسوق السبت بسبب زوجته | حوادث و حقوق

مــأساة..شوفو أشنو وقع لشاب ليلة دخلته بسوق السبت بسبب زوجته

فيديو | أرسنال يحسم ديربي شمال لندن بثنائية في شباك توتنهام | بووز

فيديو | أرسنال يحسم ديربي شمال لندن بثنائية في شباك توتنهام

شاهد بالفيديو أجواء رائعة في مركب مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش بين الرجاء و الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو أجواء رائعة في مركب مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش بين الرجاء و الجديدة

الفرح صناعة مغربية أيضا

بعد تأهل الأسود للمونديال.. مدرب يوفنتوس معجب بـ ''بنعطية الجديد''

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 15:48 بعد تأهل الأسود للمونديال.. مدرب يوفنتوس معجب بـ بنعطية الجديد | سبور
بعد تأهل الأسود للمونديال.. مدرب يوفنتوس معجب بـ ''بنعطية الجديد''
بفضل المستوى الجيد الذي ظهر به عميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بنعطية رفقة الأسود في المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار والتي تأهلت من خلالها الكتيبة المغربية لمونديال روسيا 2018، انْعكست

شوف سبور

بفضل المستوى الجيد الذي ظهر به عميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بنعطية رفقة الأسود في المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار والتي تأهلت من خلالها الكتيبة المغربية لمونديال روسيا 2018، انْعكست الروُّح المعنوية العالية التي تحلَّى بها بنعطية رفقة “أسود الأطلس” على فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وحسب تقارير دولية، فإن نظرة المدرب ماسيميليانو أليغري تغيرت بشكل كبير خاصة بعد المستوى العالي الذي أبانه بنعطية رفقة فريق السيدة العجوز، حيث أوردت التقارير أن أليغري وجد “بنعطية آخر” ولاعبا “مُتحمِّساً” و”مُتّقِداً” بالرغبة والاندفاع، نتيجةً لارتفاع أسهمه المعنوية بعد قيادته للكتيبة المغربية إلى الانقضاض على الحلم المونديالي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور شوف تيفي مهدي بنعطية أسود الأطلس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نور الدين أمرابط و نبيل الزهر أساسيان أمام برشلونة | سبور

نور الدين أمرابط و نبيل الزهر أساسيان أمام برشلونة

بالفيديو.. باطمان طلع فالعمود ديال الضو شوفو شنو دارو الجمهور | سبور

بالفيديو.. باطمان طلع فالعمود ديال الضو شوفو شنو دارو الجمهور

بالفيديو..لحظة إغماء مشجع رجاوي و نقله من قلب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في نهائي كأس العرش | سبور

بالفيديو..لحظة إغماء مشجع رجاوي و نقله من قلب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في نهائي كأس العرش

بالصور.. أجواء رائعة بملعب مولاي عبد الله بالرباط قبل ساعتين على انطلاق نهائي كأس العرش | سبور

بالصور.. أجواء رائعة بملعب مولاي عبد الله بالرباط قبل ساعتين على انطلاق نهائي كأس العرش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجماهير الرجاوية قبل انطلاق كأس العرش..جينا الرباط غير باش ناخدو الكأس وحسبان غادي يمشي بحالو | بــووز
منذ 5 دقائق

الجماهير الرجاوية قبل انطلاق كأس العرش..جينا الرباط غير باش ناخدو الكأس وحسبان غادي يمشي بحالو

بالفيديو..شوفو أشنو دارو الجماهير الرجاوية على باطمان فملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو دارو الجماهير الرجاوية على باطمان فملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط

بالفيديو..تعزيزات أمنية مُكثفة بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..شوفو أشنو واقع قبل نهائي كأس العرش | بــووز

بالفيديو..تعزيزات أمنية مُكثفة بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..شوفو أشنو واقع قبل نهائي كأس العرش

بالفيديو.. الرجاء في مواجهة صعبة أمام الدفاع الحسني الجديدي..و بهذه الطريقة تنقلت الجماهير الرجاوية إلى الرباط | خبر اليوم

بالفيديو.. الرجاء في مواجهة صعبة أمام الدفاع الحسني الجديدي..و بهذه الطريقة تنقلت الجماهير الرجاوية إلى الرباط

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قرره سعد الحريري بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بخصوص استقالته | دولي
منذ 7 دقائق

هذا ما قرره ''سعد الحريري'' بعد لقائه بــالرئيس الفرنسي ''إمانويل ماكرون'' بخصوص استقالته

عــاجل:هذه حقيقة وفاة الرئيس التونسي | دولي

عــاجل:هذه حقيقة وفاة الرئيس التونسي

شاهد بالفيديو.. لحظة عزف النشيد الوطني المغربي بحضور الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش | بووز

شاهد بالفيديو.. لحظة عزف النشيد الوطني المغربي بحضور الأمير مولاي رشيد في نهائي كأس العرش

بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش | بووز

بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل نهائي كأس العرش

﻿ ﻿
اليوم 13:18 GMT

عـاجل:قبل مباراة كأس العرش..فرحة الجماهير الرجاوية تنقلب إلى حزن و القضية فيها الموت..شوفو أشنو وقع فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.