بعد تأهل الأسود للمونديال.. مدرب يوفنتوس معجب بـ ''بنعطية الجديد'' ﻿

بفضل المستوى الجيد الذي ظهر به عميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بنعطية رفقة الأسود في المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار والتي تأهلت من خلالها الكتيبة المغربية لمونديال روسيا 2018، انْعكست

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بفضل المستوى الجيد الذي ظهر به عميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بنعطية رفقة الأسود في المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار والتي تأهلت من خلالها الكتيبة المغربية لمونديال روسيا 2018، انْعكست الروُّح المعنوية العالية التي تحلَّى بها بنعطية رفقة “أسود الأطلس” على فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وحسب تقارير دولية، فإن نظرة المدرب ماسيميليانو أليغري تغيرت بشكل كبير خاصة بعد المستوى العالي الذي أبانه بنعطية رفقة فريق السيدة العجوز، حيث أوردت التقارير أن أليغري وجد “بنعطية آخر” ولاعبا “مُتحمِّساً” و”مُتّقِداً” بالرغبة والاندفاع، نتيجةً لارتفاع أسهمه المعنوية بعد قيادته للكتيبة المغربية إلى الانقضاض على الحلم المونديالي.