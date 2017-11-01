مــأساة..شوفو أشنو وقع لشاب ليلة دخلته بسوق السبت بسبب زوجته ﻿

تفاجأ شاب في الثلاثينيات من عمره ليلة دُخلته يوم أمس الجمعة بسوق السبت، بزوجته التي فقدت القدرة على الكلام و بدأت في الصراخ قبل أن يُغمى عليها وسط غرفتها.

شــوف تيفي:م غ

تفاجأ شاب في الثلاثينيات من عمره ليلة دُخلته يوم أمس الجمعة بسوق السبت، بزوجته التي فقدت القدرة على الكلام و بدأت في الصراخ قبل أن يُغمى عليها وسط غرفتها.

و قالت مصادرنا، إن العروس كانت في صحة جيدة و مرت احتفالات زفافها في أجواء حضرتها العائلة و الأصدقاء، إلا أن العروس التي كانت تربطها علاقة سابقة بخطيبها دانت لأزيد من 6 أشهر دخلت في هيستيرية من الصراخ مباشرة بعد دخولها غرفة نومها.

و مرت مراسيم الزواج في منزل عائلة العريس التي كانت تعارض زواج ابنها من حبيبته.

و رجحت مصادرنا القريبة من عائلة الفتاة أن أعمال سحر و شعوذة حالت دون اكتمال هذا الزواج.