كما احتفل غوغل بذكرى عيد الاستقلال ... ''الفيسبوك'' بدوره يهنئ المغاربة بهذه المناسبة ﻿

في سابقة من نوعها قدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير ''فيسبوك'' ، تهانيه للمغاربة بمناسبة عيد الاستقلال، الذي يصادف اليوم السبت 18 نونبر 2017، ووضع الموقع على صفحته المخصصة لمستعمليه المغاربة

"شــوف تيفي"



في سابقة من نوعها قدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" ، تهانيه للمغاربة بمناسبة عيد الاستقلال، الذي يصادف اليوم السبت 18 نونبر 2017، ووضع الموقع على صفحته المخصصة لمستعمليه المغاربة، صورة ترمز لأحد الأبواب المغربية التي تعبرعن أصالتها العريقة ، حيث تفاجأ كل مستعملي الفيسبوك المغاربة،من خلال ولوجهم الموقع مصادفتهم تهنئة موجهة للمغرب على رأس الصفحة يتصدرها " عيد الاستقلال سعيد مع أطيب الأمنيات من فريق فيسبوك بالاستمتاع بيوم رائع احتفالاً بعيد استقلال المغرب مع الأصدقاء والعائلة".



هذا ويخلد الشعب المغربي في 18 نونبر ذكرى عيد الاستقلال من كل سنة في أجواء من الفخر والاعتزاز التي جسدت انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته.

وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره من براثن الاستعمار الفرنسي والاسباني الذين انتهى بهما المطاف بالجلاء مع بزوغ فجر الاستقلال.

وبتخليد هذه الذكرى المجيدة، يستحضر المغاربة السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي لم يكن تحقيقه أمرا سهلا أو هينا، بل ملحمة كبرى طافحة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية عكست الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها.