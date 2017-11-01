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مضيان: قانون المالية لم يتجاوب مع الخطب الملكية ... و''وهبي'': الحكومة تدبر ما بين أيديها من أموال دون أهداف

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 13:09 مضيان: قانون المالية لم يتجاوب مع الخطب الملكية ... ووهبي: الحكومة تدبر ما بين أيديها من أموال دون أهداف | بوليتيك
مضيان: قانون المالية لم يتجاوب مع الخطب الملكية ... و''وهبي'': الحكومة تدبر ما بين أيديها من أموال دون أهداف
صرح ''نور الدين مضيان'' رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بأن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس بالغرفة الأولى ليس اجتماعيا كما تصرح الحكومة، بل هو فقط نسخة طبق الأصل للقوانين

شوف تيفي

صرح "نور الدين مضيان" رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بأن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس بالغرفة الأولى ليس اجتماعيا كما تصرح الحكومة، بل هو فقط نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة مع تغيير طفيف في الأرقام.

وأضاف مضيان في تصريح "لشوف تيفي" مباشرة بعد الانتهاء من التصويت، أن قانون المالية لم يتجاوب مع الخطب الملكية السامية، خاصة الخطاب الأخير حول الجهوية المتقدمة، مؤكدا بأن الحكومة فشلت في البحث عن موارد جديدة واقتصرت فقط على المزيد من الضرائب، حيث أن القانون لم يأت بتدابير مشجعة ومدروسة لجلب الاستثمارات وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة للرفع من نسب النمو وخلق الثروة.

وفي ذات السياق، قال "عبد اللطيف وهبي" في تصريح "لشوف تيفي" أن قانون المالية الذي جاءت به الحكومة هو فقط لتدبير " الأزمة وما بيد الحكومة من أموال"، مؤكدا بأنه ليس بقانون اجتماعي، لأنه لايدعم القطاعات الاجتماعية.

وأضاف وهبي أن المشكل الكبير، هو أنه قانون بدون أهداف مسطرة بل فقط هو نسخة طبق الأصل لمشاريع القوانين السابقة، متسائلا عن الإجراءات التي جاءت بها الحكومة ويمكن الاعتماد عليها لوصف قانون المالية بالاجتماعي.

‫شوف تيفي

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الحكومة الحزب قانون المالية الإجراءات شوف تيفي

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