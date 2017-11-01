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الرافضون للولاية الثالثة لابن كيران يهددون باللجوء إلى القضاء للطعن في المساطر

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 13:07 الرافضون للولاية الثالثة لابن كيران يهددون باللجوء إلى القضاء للطعن في المساطر | بوليتيك
الرافضون للولاية الثالثة لابن كيران يهددون باللجوء إلى القضاء للطعن في المساطر
كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية، بأن العديد من قادة الحزب وعلى رأسهم وزراء هددوا باللجوء إلى القضاء للطعن في ترشح عبد الإله ابن كيران لولاية ثالثة لكونها تخالف القانون الأساسي للحزب، بعد

شوف تيفي

 كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية، بأن العديد من قادة الحزب وعلى رأسهم وزراء هددوا باللجوء إلى القضاء للطعن في ترشح عبد الإله ابن كيران لولاية ثالثة لكونها تخالف القانون الأساسي للحزب، بعد التمديد له لسنة ونصف إضافية.

 وأضاف ذات المصدر، أن لجوء المعارضين إلى القضاء الإداري للطعن هو بسبب الصراع القوي مع أنصار الولاية الثالثة لابن كيران، حيث يعتبر الرافضون للخطوة أن الأمين العام الحالي قضى سنة ونصفا بعد انتهاء ولايتيه بعد التمديد له، ما يعني أن تغيير المساطر والقوانين بالحزب لم يراع التمديد وهو ما يستوجب مؤتمرا استثنائيا داخل المؤتمر العادي لمنح الشرعية لترشح عبد الإله ابن كيران لولاية ثالثة.

 وأوضح ذات المصدر، أن الخناق يشتد على أنصار ابن كيران خاصة بعد تصويت غالبية أعضاء الأمانة العامة ضد التمديد لولاية ثالثة، حيث أن لجنة المساطر والقوانين التابعة للمجلس الوطني للحزب، تضم 60 عضوا، 22 فقط هم من صوتوا لصالح الولاية الثالثة للأمين العام الحالي، فيما الآخرون ينتظرون انعقاد دورة برلمان الحزب للإدلاء بأصواتهم.

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