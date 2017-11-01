عــاجل:هبوط إضطراري لطائرة كانت تُقل رئيس هذه الدولة ﻿

أجبرت الرياح القوية مروحية تقل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وأسرته على الهبوط بشكل اضطراري في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، شمال شرق الارجنتين، من دون أن يخلف الحادث أي مكروه، وذلك وفقا

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أجبرت الرياح القوية مروحية تقل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وأسرته على الهبوط بشكل اضطراري في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، شمال شرق الارجنتين، من دون أن يخلف الحادث أي مكروه، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تيلام".

ونقلت الوكالة عن مصادر رئاسية، أن المروحية اضطرت للهبوط بمنطقة قريبة من مار ديل بلاتا، وذلك على بعد 10 دقائق من مطار مدينة تشابادمالال، الوجهة التي كان الرئيس ماكري يقصدها.

وكان رئيس الأرجنتين وزوجته، وابنتهما ذات الست سنوات قد ركبوا المروحية من مطار مار ديل بلاتا من أجل التوجه إلى تشابادمالال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رياحا قوية أجبرت الطيار على وقف الرحلة والهبوط بالمروحية اضطراريا، مشيرة إلى أن الرئيس وأسرته واصلوا رحلتهم على متن سيارة رئاسية.