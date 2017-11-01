عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة لبعض الجماهير الرجاوية المتوجهة إلى الرباط من أجل مشاهدة النهائي ﻿

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينة الدارالبيضاء والرباط بالقرب من بوزنيقة حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه السبت، بطلاها سائقا سيارتين لمشجعين رجاويين اصطدما فيما بينهما.

شوف سبور

شهد الطريق السيار الرابط بين مدينة الدارالبيضاء والرباط بالقرب من بوزنيقة حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه السبت، بطلاها سائقا سيارتين لمشجعين رجاويين اصطدما فيما بينهما.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الحادث وقع بسبب السرعة المفرطة ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة، ولولا الألطاف الإلهية لتحول الحادث لمأساة.

هذا وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي من أجل تحرير محضر حول ظروف الحادث، دون تسجيل أي إصابات.

تجدر الإشارة، إلى أن المعنيين بالأمر كانا متوجهين إلى الرباط لمتابعة نهائي كأس العرش بين الرجاء والدفاع الجديدي.