 بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في ليلة الأروقة..شكون المسؤول؟؟ ﻿
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بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في ليلة الأروقة..شكون المسؤول؟؟ | ثقافة و فنون

بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في

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بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في ليلة الأروقة..شكون المسؤول؟؟

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 12:59 بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في ليلة الأروقة..شكون المسؤول؟؟ | ثقافة و فنون
بالصــــور: مبقاش الإبداع في القنيطرة!!! فنانة تشكيلية عرضات لوحاتها لمدة سنتين و بنفس الشروحات في ليلة الأروقة..شكون المسؤول؟؟
معلوم أن ليلة الأروقة هي تظاهرة فنية وطنية تسعى إلى تيسير التواصل والتقارب بين الفنانين من مختلف الأجيال، والاحتفاء بالإبداع التشكيلي بكل مذاهبه ومدارسه وأساليبه كما تهدف إلى الإسهام في نشر ثقافة

شــــوف تيفي:

معلوم أن ليلة الأروقة هي تظاهرة فنية وطنية تسعى إلى تيسير التواصل والتقارب بين الفنانين من مختلف الأجيال، والاحتفاء بالإبداع التشكيلي بكل مذاهبه ومدارسه وأساليبه كما تهدف إلى الإسهام في نشر ثقافة فنية والتحسيس بجمالية الإبداع التشكيلي في أوساط الجمهور المغربي بمختلف شرائحه العمرية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن مدينة القنيطرة شهدت حدثا غريبا بعد تكراره سنتين في هذه التظاهرة.

و في هذا الإطار والغريب هو أن رواق المركب الثقافي بمدينة القنيطرة ، شهد حالة فريدة ، حيث يتم عرض نفس لوحات لنفس الفنانة التي عرضت سنة 2016 أعمالها الفنية في مشهد وصفه فاعلون بالقنيطرة أنه يظهر قمة الاستهتار بالجمهور الحاضر ، وكأن عجلة الابداع قد توقفت بمدينة القنيطرة .

وكما تظهر الصور ،تعرض الفنانة التشكيلية خلال هذه الدورة نفس لوحات السنة الماضية كما قدمت نفس الشروحات للمدير الاقليمي لوزارة الثقافة عن نفس اللوحة كما قدمت السنة الماضية.

و طرح مهتمون علامات استفهام كبيرة للمسؤولين على الشأن الثقافي بالمنطقة و خصوصا للوزير محمد الأعرج للتدخل العاجل مؤكدين أن مثل هذه الأمور تسيء للحركية الثقافية والفنية ببلادنا و تؤثر على الإبداعات الأخرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب لوحات تشكيلية القنيطرة

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