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عـــــاجل : قتيل وإصابات خطيرة إثر حادثة سير مروعة بواد لاو

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 12:50 عـــــاجل : قتيل وإصابات خطيرة إثر حادثة سير مروعة بواد لاو | حوادث و حقوق
عـــــاجل : قتيل وإصابات خطيرة إثر حادثة سير مروعة بواد لاو
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة تطوان وواد لاو قبل قليل من يومه السبت 18 نونبر 2017 ، حادثة سير مروعة .

شوف تيفي:

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة تطوان وواد لاو قبل قليل من يومه السبت 18 نونبر 2017 ، حادثة سير مروعة .

وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان فالحادثة وقعت بالقرب من السوق الأسبوعي سبت واد لاو ، حيث كانت سيارة من نوع مرسيديس 207 على مثنها 13 راكبا، واصطدمت بعمود في طريقها وذلك بسبب السرعة المفرطة، مما سجل حالة وفاة لأحد الركاب وهو في طريقه إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان على إثر الإصابات الخطيرة التي ألمت به من خلال الحادث، كما سجلت الحادثة إصابات متفاوتة في صفوف الركاب الآخرين .

هذا وقد حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان و سيارات الإسعاف التابعة لجماعة واد لاو فور وقوع الحادث لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية وإجراء البحث حول ملابسات وقوع الحادث.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حادثة سير تطوان واد لاو مميتة

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