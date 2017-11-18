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بالفيديو:فضيحة من العيار الثقيل..معلمة متزوجة دارت علاقة مع التلميذ ديالها ومارسات معاه الجنس بعدما صيفطات ليه تصاورها عريانة

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 12:22 بالفيديو:فضيحة من العيار الثقيل..معلمة متزوجة دارت علاقة مع التلميذ ديالها ومارسات معاه الجنس بعدما صيفطات ليه تصاورها عريانة | دولي
بالفيديو:فضيحة من العيار الثقيل..معلمة متزوجة دارت علاقة مع التلميذ ديالها ومارسات معاه الجنس بعدما صيفطات ليه تصاورها عريانة
تمكنت Hunter Day المعلمة البالغة من العمر 22 سنة، من ''اصطياد'' تلميذ قاصر، أغوته وذهبت بعقله وتبادلت معه صوراً من نوع إباحي حميم ، ثم عاشرته مرات معاشرة المتزوجين

"شـــــــوف تيفي"

تمكنت Hunter Day المعلمة البالغة من العمر 22 سنة، من "اصطياد" تلميذ قاصر، أغوته وذهبت بعقله وتبادلت معه صوراً من نوع إباحي حميم ، ثم عاشرته مرات معاشرة المتزوجين، وذلك في مدرسة بمقاطعة Canadian في ولاية أوكلاهوما الأميركية، مع العلم أنها متزوجة من مدرب فريق كرة القدم بالمدرسة نفسها ، إلا أن اسمه لم يرد في التحقيق، تماما كاسم التلميذ الذي "اصطادته" بالإغراء الحميم..

وفي هذا الصدد اعتقلتها سلطات أوكلاهوما الأربعاء الماضي بتهمة الاغتصاب من الدرجة الثانية، ثم أطلق سراحها بكفالة قيمتها 85 ألف دولار، تمهيدا لمحاكمتها فيما بعد بسبب انتشار خبرها في كل القارات وبمعظم اللغات، مع إمكانية تورطها في التحرش الجنسي مع طلبة آخرين، مما قد يتضح بعد انتهاء التحقيق مع المعلمة التي اكتشفت أمرها عائلة التلميذ، عند اطلاعها على هاتفه الجوال، حيث صعقت مما فيه من صور إباحية ورسائل صوتية ونصية بثتها إليه معلمة الكيمياء، حسب ما أورده موقع قناة "العربية نت".

هذا وقد أعد الشرطة لها فخا محكماً وقعت فيه بأسهل ما يكون، وفق ما نقلت KWTV عن رئيس المقاطعة "شريف"، الذي شرح في تقرير القناة أن اعتقالها تم بوقت علمت فيه عائلة التلميذ بأنها خططت ليزورها في منزلها ليلاً، وأخبرته برغبتها عبر رسالة بثتها إلى هاتفه الجوال، وبدقائق وصلها الجواب ممن ظنت أنه التلميذ، بينما المجيب من هاتفه نفسه كان رجل شرطة رد وقال إنه سيأتي، فأجابت: "الباب غير مقفل كالمعتاد" وبدقائق فاجأها عناصر من الشرطة بما أحبط نواياها للحال.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الجنس معلمة فضيحة معاشرة

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