بالفيديو.. شوفو شنو واقع أمام ملعب الأمير مولاي عبد الله ساعات قبل نهائي كأس العرش ﻿

بالرغم من الساعات المتبقية على بداية مباراة نهائي كأس العرش، حل الآلاف من مناصري فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم منذ الساعات الأولى من صباح يومه السبت بالرباط من أجل متابعة النهائي الذي سيجمع

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بالرغم من الساعات المتبقية على بداية مباراة نهائي كأس العرش، حل الآلاف من مناصري فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم منذ الساعات الأولى من صباح يومه السبت بالرباط من أجل متابعة النهائي الذي سيجمع النادي الأخضر بالدفاع الحسني الجديدي على الساعة الرابعة زوالا.

وحسب الفيديو الذي تداولته الصفحات الرجاوية، فإن الآلاف من الرجاويين ينتظرون في هذه الأثناء حصولهم على تذاكر اللقاء للولوج إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء البيضاوي يطمح في الفوز بالكأس الثامنة، بينما النادي الجديدي يرغب في إضافة اللقب الثاني لخزينته.