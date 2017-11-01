مرعب.الحروب القادمة ستديرها ''الروبوتات القاتلة'' وستجعلها أكثر فتكا ﻿

تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات مطالبة بوقف تطوير تكنولوجيا ''الروبوت القاتل''، وتكررت التحذيرات المصحوبة بتجارب علمية ''مرعبة'' بشأن مخاطر استغلال التكنولوجيا في هذا النوع من الأسلحة.

"شـــوف تيفي"



تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات مطالبة بوقف تطوير تكنولوجيا "الروبوت القاتل"، وتكررت التحذيرات المصحوبة بتجارب علمية "مرعبة" بشأن مخاطر استغلال التكنولوجيا في هذا النوع من الأسلحة.

وفي هذا الصدد فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تصنيع أول روبوت قاتل، فإن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن بداية ظهور الموضوع في ساحات النقاش العامة كانت في العام 2012، ويعتبر الروبوت القاتل هو أحدث ما طورته مختبرات الصناعات العسكرية، ويأتي بحجم الصرصور أو الذبابة، إذ يمكنه تحديد هدفه بدقة والاشتباك معه تلقائيا بدون تدخل بشري وفق برمجة مسبقة، حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"

وجدير بالذكر أنه قد أصدرت وزارة الدفاع الأميركية عام 2012 تعليمات عن السياسات والأهداف المرجوة من هذه الأسلحة، وتحدثت في حينه عن أهداف "نبيلة" لهذه التكنولوجيا، إلا أن هذا الكلام لم يقنع منظمات حقوق الإنسان.

من جهته ، فعلى الرغم من أن الروبوت القاتل لم يدخل الخدمة بشكل فعلي، ولا يزال حبيس مراكز تطوير تكنولوجيا الأسلحة، فإن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم تجعله أقرب للخروج إلى الواقع في حروب الغد لقيادة المعارك.

هذا ومن شأن الروبوتات القاتلة أن تغير طبيعة المعارك في المستقبل، وربما تجعل الحروب أكثر فتكا طالما أن من يخوض غمارها آلة لا تأبه بمن أمامها سواء أكان جنديا مدججا بالسلاح أو مدنيا أعزل.