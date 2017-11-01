 سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته | دولي

سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة) | منوعات

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة

بالفيديو.. للمرة الأولى مشاهد النهاية المحذوفة من فيلم تيتانيك | بووز

بالفيديو.. للمرة الأولى مشاهد النهاية المحذوفة من فيلم ''تيتانيك''

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية | دولي

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

حصل صاحبتو كتخونو ضربها و منين ماتت حرق الجثة ديالها بإنزكان | حوادث و حقوق

حصل صاحبتو كتخونو ضربها و منين ماتت حرق الجثة ديالها بإنزكان

مواطن سقط فامتحان ديال رخصة السياقة وحيح على مهندسين السياقة.. وهاشنو وقع ليه.. | مجتمع

مواطن سقط فامتحان ديال رخصة السياقة وحيح على مهندسين السياقة.. وهاشنو وقع ليه..

غـــوغــل يحتفل بعيد استقلال المغرب | بوليتيك

''غـــوغــل'' يحتفل بعيد استقلال المغرب

في خطوة غير منتظرة.. الحكومة ترفع الضرائب على مستوردي السيارات الأسيوية والمهنيون يُهددون بسحب استثماراتهم من المغرب | بوليتيك

في خطوة غير منتظرة.. الحكومة ترفع الضرائب على مستوردي السيارات الأسيوية والمهنيون يُهددون بسحب

هذا ما أسفرت عنه قرعة كأس افريقيا للاعبين المحليين (الشان 2018) بالمغرب _ beiNsports | بووز

هذا ما أسفرت عنه قرعة كأس افريقيا للاعبين المحليين (الشان 2018) بالمغرب _ beiNsports

الفرح صناعة مغربية أيضا

سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 11:06 سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته | دولي
سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته
وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ''سعد الحريري'' إلى باريس برفقة زوجته، بعد أن ترك اثنين من أبنائه في الرياض، فيما نفى الاتهامات الخاصة باحتجازه في السعودية ومن المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس

"شوف تيفي"

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل "سعد الحريري" إلى باريس برفقة زوجته، بعد أن ترك اثنين من أبنائه في الرياض، فيما نفى الاتهامات الخاصة باحتجازه في السعودية ومن المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قال إنه سيرحب بالحريري في باريس اليوم بوصفه رئيسا للوزراء في لبنان، وأضاف أن الحريري سيتوجه بعد باريس إلى بيروت خلال أيام أو أسابيع، ولم يكن في استقبال الحريري في المطار سوى السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، دون وجود أي مسؤول فرنسي، كما لم تحمل السيارات التي أقلته من المطار أي أعلام لبنانية أو فرنسية، حسب ما أورده موقع قناة "الجزيرة نت".

هذا وقد وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد زار الرياض واجتمع مع الحريري، ووجه له دعوة من الرئيس ماكرون لزيارة باريس. وأكد ماكرون في وقت لاحق أن الحريري لن يبقى في فرنسا كلاجئ سياسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سعد الحريري لبنان فرنسا بريس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية | دولي

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

فضيحة وبالفيديو والصور..شابة تبيع عذريتها بهذا المبلغ وإماراتي يعرض مبلغا خياليا | دولي

فضيحة وبالفيديو والصور..شابة تبيع عذريتها بهذا المبلغ وإماراتي يعرض مبلغا خياليا

مثير..نجاح أول عملية جراحية لزراعة الرأس على جثة وها كيفاش | دولي

مثير..نجاح أول عملية جراحية لزراعة الرأس على جثة وها كيفاش

ترامب خرج ليها كود..وها أشنو دار | دولي

ترامب خرج ليها كود..وها أشنو دار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:وقفة مع قصة أشهر كوبل فني ..بعد وفاة زوج الممثلة أمينة رشيد | بــووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو:وقفة مع قصة أشهر كوبل فني ..بعد وفاة زوج الممثلة أمينة رشيد

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 18 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 18 نونبر 2017

75 بالمائة من المستشفيات بالمغرب غير صالحة‎‎ | شوف الصحافة

75 بالمائة من المستشفيات بالمغرب غير صالحة‎‎

﻿

آخر المستجدات

سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته | دولي
منذ 4 دقائق

سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة) | منوعات

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة

بالفيديو.. للمرة الأولى مشاهد النهاية المحذوفة من فيلم تيتانيك | بووز

بالفيديو.. للمرة الأولى مشاهد النهاية المحذوفة من فيلم ''تيتانيك''

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية | دولي

عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

﻿ ﻿
أمس 18:03 GMT

عاجل.. بالفيديو والصور.. هاذ شي خطير اللي واقع في لوطوروت بين كازا والرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.