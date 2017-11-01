سعد الحريري يصل إلى باريس رفقة زوجته ﻿

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ''سعد الحريري'' إلى باريس برفقة زوجته، بعد أن ترك اثنين من أبنائه في الرياض، فيما نفى الاتهامات الخاصة باحتجازه في السعودية ومن المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس

"شوف تيفي"

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل "سعد الحريري" إلى باريس برفقة زوجته، بعد أن ترك اثنين من أبنائه في الرياض، فيما نفى الاتهامات الخاصة باحتجازه في السعودية ومن المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قال إنه سيرحب بالحريري في باريس اليوم بوصفه رئيسا للوزراء في لبنان، وأضاف أن الحريري سيتوجه بعد باريس إلى بيروت خلال أيام أو أسابيع، ولم يكن في استقبال الحريري في المطار سوى السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، دون وجود أي مسؤول فرنسي، كما لم تحمل السيارات التي أقلته من المطار أي أعلام لبنانية أو فرنسية، حسب ما أورده موقع قناة "الجزيرة نت".

هذا وقد وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد زار الرياض واجتمع مع الحريري، ووجه له دعوة من الرئيس ماكرون لزيارة باريس. وأكد ماكرون في وقت لاحق أن الحريري لن يبقى في فرنسا كلاجئ سياسي.