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هذه هي البلدان الأكثر طلبا على تذاكر مونديال روسيا

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 11:03 هذه هي البلدان الأكثر طلبا على تذاكر مونديال روسيا | سبور
هذه هي البلدان الأكثر طلبا على تذاكر مونديال روسيا
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » أنه بالإضافة إلى روسيا، تشكل الجماهير من كل من الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والصين وأستراليا وألمانيا والهند قائمة أكثر عشرة

شوف سبور

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » أنه بالإضافة إلى روسيا، تشكل الجماهير من كل من الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والصين وأستراليا وألمانيا والهند قائمة أكثر عشرة بلدان إقبالاً على شراء التذاكر.

وجاء ذلك، بعد الإقبال المتزايد على تذاكر المونديال بعد 48 ساعة فقط من طرحها للبيع عبر رابط FIFA.com/tickets ، حيث تم تخصيص إجمالي 159.402 تذكرة أي 98% من المخزون المتاح في الوقت الحالي للجماهير حول العالم حيث تتبقى منتجات قليلة جداً في فترة المبيعات الحالية.

هذا وفي نفس السياق، حذرت الفيفا جماهيرها الراغبة في اقتناء التذاكر المتبقية للمونديال، قائلة أن موقع FIFA.com/tickets هو الموقع الرسمي والقانوني الوحيد لشراء تذاكر كأس العالم روسيا 2018 FIFA.

 

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تذاكر مونديال شوف تيفي فيفا

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