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مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 11:00 مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة) | منوعات
مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة)
في سابقة من نوعها تعيش طائفة أميركية غريبة بدائية معزولة، اكتُشف لدى بعض أفرادها طفرة جينية نادرة تطيل عمر الحياة البشرية، مما بعث الأمل في إيجاد علاجات جديدة لمكافحة الشيخوخة ومنع الأمراض

"شــوف تيفي"

في سابقة من نوعها تعيش طائفة أميركية غريبة بدائية معزولة، اكتُشف لدى بعض أفرادها طفرة جينية نادرة تطيل عمر الحياة البشرية، مما بعث الأمل في إيجاد علاجات جديدة لمكافحة الشيخوخة ومنع الأمراض المتعلقة بالتقدُّم في السن، بدء من أمراض القلب وحتى الخرف.

وفي هذا رصد الباحثون الطفرة في طائفة الآميش بولاية إنديانا الأمريكية، حيث وُجِد أنَّ حامليها يتمتعون بصحةٍ أفضل فيما يتعلَّق بالتمثيل الغذائي أو الأيض، ولديهم مستويات أقل كثيراً من السُكَّري، ويميلون إلى العيش مدة عقدٍ من الزمن أطول من أقرانهم الآخرين في الطائفة، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

واختارت الطائفة أن تلتزم بحياة أسلافها الذين هاجروا إلى أميركا من جنوب ألمانيا وسويسرا والألزاس (سكانها ألمان) بشرق فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر هرباً من الاضطهاد الديني، فانعزلوا بمحض إرادتهم عن أي اتصال مع العالم الخارجي ومحاولات دمجهم مع الثقافات والمجتمعات الأخرى، ونبذوا كل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

هذا ولا زالت أفراد هذه الطائفة يعيشون بلا كهرباء أو هواتف، ويركبون عربات تجرها الخيول، كما يحرّمون الجنس قبل الزواج، ولا يدخلون أطفالهم للمدارس ، واحتراماً لمعتقداتهم، صدر عام 1972 قانون خاص يستثني طائفة الآميش من التدريس الإلزامي في المدارس، وبلغ عددهم 231 ألفاً خلال 2008 مقابل 125 ألفاً عام 1992، أي بزيادة قدرها 84%، حسب دراسة أجريت عليها.

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