عــــــــاجل : هزة أرضية جديدة تضرب الحدود العراقية الإيرانية ﻿

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريشتر، منطقة كرميان، جنوبي السليمانية على الحدود العراقية الإيرانية، صباح اليوم السبت حسب ما أعلنته مديرية الأنواء الجوية.

"شـــوف تيفي"

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريشتر، منطقة كرميان، جنوبي السليمانية على الحدود العراقية الإيرانية، صباح اليوم السبت حسب ما أعلنته مديرية الأنواء الجوية.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن الزلزال وقع صباح اليوم السبت، وبقوة 4.4 درجات على مقياس ريشتر وبعمق 84 كيلومترا، مضيفة أن مركز الزلزال كان بين ناحيتي بيباز وشيخ ته ويلي، التابعتين لقضاء كالار جنوبي محافظة السليمانية، حسب ما أورده موقع قناة "روسيا اليوم".

هذا وقد أشارت المديرية، إلى أن معظم مواطني كرميان شعروا بقوة الزلزال ما أدى إلى تركهم لمنازلهم، وقد ضرب زلزال قوته 7.3 درجة على مقياس ريشتر، عدة مناطق إيرانية قرب الحدود العراقية، الأحد الماضي ما أدى إلى مقتل المئات وتضرر عشرات الآلاف من المباني.