بالأرقام تعرف على أغلى منتخب يشارك في كأس العالم 2018 ﻿

كشف موقع ''Transfermarkt'' المتخصص في أحصائيات اللاعبين المحترفين، عن أغلى المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا..

" شوف سبور"

كشف موقع "Transfermarkt" المتخصص في أحصائيات اللاعبين المحترفين، عن أغلى المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا..

وذكر الموقع، أن منتخب البرازيل يبقى أغلى فريق تأهل إلى المونديال الروسي، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعبيه، حوالي 671 مليون يورو، ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني، بحيث بلغت قيمة لاعبيه إلى 643 مليون يورو.

وبالنسبة للمرتبة الثالثة جاء المنتخب الفرنسي والألماني في نفس الرتبة، إذ تبلغ قيمة لاعبي كل منتخب، حوالي 636 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي، يضم نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من برشلونة، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ليصبح النجم البرازيلي بذلك، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وستسحب قرعة البطولة في الأول من شهر دجنبر، في العاصمة موسكو. ويعتمد الفيفا تصنيف شهر أكتوبر، في سحب القرعة، وبناء عليه ستوزع المنتخبات الـ32 على 4 مستويات.