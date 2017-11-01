حصل صاحبتو كتخونو ضربها و منين ماتت حرق الجثة ديالها بإنزكان ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، يوم أمس الجمعة 17 نونبر، من فك لغز جثة متفحمة تم العثور عليها يوم الإثنين الماضي بجنبات وادي سوس على مستوى حي ''تراست'' وذلك بعدما مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من

شوف تيفي :

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، يوم أمس الجمعة 17 نونبر، من فك لغز جثة متفحمة تم العثور عليها يوم الإثنين الماضي بجنبات وادي سوس على مستوى حي "تراست" وذلك بعدما مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من الوصول إلى هوية شخص يشتبه في ضلوعه في هذه الجريمة وإيقافه.

ووفق مصدر مطلع فالمعلومات الأولية للبحث أفادت بأن ارتكاب الجريمة يعود إلى تاريخ 28 أكتوبر الماضي، عندما كان مجموعة من الأشخاص ممن يعيشون حياة التشرد، في جلسة بمكان الحادث، بصدد استنشاق مادتي "اللصاق"و"الدوليو"، حيث نشب خلاف بين أحدهم وخليلته بسبب شكه في "خيانتها له"، ثم تطور الأمر إلى تعريضها للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها بعين المكان، قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثتها بعدما صبّ عليها مادة مشتعلة بنيّة إخفاء معالم جريمته.

وحسب ذات المصدر، فقد باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها مباشرة بعد اكتشافها للجثة في درجة متقدمة من التحلل. حيث تمكنت من تشخيص هوية الضحية، قبل أن توسع من دائرة البحث، ليتم الوصول إلى هوية الجاني والذي تبين أنه موضوع رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، بعدما تم إيقافه، يوم اكتشاف الجثة، من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية أوقفت على ذمة هذه القضية كذلك شخصين آخرين وقاصرتين، من أجل عدم التبليغ عن جناية.

