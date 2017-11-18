مواطن سقط فامتحان ديال رخصة السياقة وحيح على مهندسين السياقة.. وهاشنو وقع ليه.. ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو يوثق للحظات احتجاج أحد المواطنين وهو يصرخ في حالة هستيرية ، وذلك بعدما رسب في اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة مساء أمس الخميس 16 نونبر 2017 بالفضاء المخصص للاختبار

"شــوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو يوثق للحظات احتجاج أحد المواطنين وهو يصرخ في حالة هستيرية ، وذلك بعدما رسب في اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة مساء أمس الخميس 16 نونبر 2017 بالفضاء المخصص للاختبار التطبيقي بحي الدكارات بفاس.

وحسب مصادرنا فإن المواطن رسب في اجتياز الاختبار التطبيقي، بعد عدة محاولات متكررة، تساهل معه فيها المهندس المشرف على الامتحان والذي أبلغه أنه قد رسب في الامتحان وعليه إعادة الإختبار بعد 15يوما الشي الذي أغضب المواطن وقام بالسب والقذف في حق مهندس وزارة النقل والتجهيز .

في ذات الوقت حاول الاعتداء على مهندس السياقة وفور توصل السلطات بالحادث حلت بعين المكان وتم اعتقال الشخص وإحالته على المصالح الأمنية.