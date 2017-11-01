مُؤلــم: وفاة متسلق بجبال الهيمالايا ﻿

عثر رجال الإنقاذ على جثة متسلق جبال صيني كان مفقودا، على جبل نوجينكانجسانغ شمال جبال الهيمالايا أمس الجمعة، بعد أيام من عمليات البحث عنه.

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عثر رجال الإنقاذ على جثة متسلق جبال صيني كان مفقودا، على جبل نوجينكانجسانغ شمال جبال الهيمالايا أمس الجمعة، بعد أيام من عمليات البحث عنه.

وكان المتسلق الهاوي، ولقبه لي، قد فقد أثناء تسلقه بمفرده الجبل البالغ ارتفاعه 7206 مترا، ويعتقد فريق الإنقاذ أنه توفي بعد أن سقط لمسافة 600 متر من ارتفاع 6400 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال نائب قائد فريق تسلق جبال التبت وعضو فريق الإنقاذ تشاشي تسرينج، إنه تم استخدام تلسكوب للعثور على جثة المتسلق لي، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق اضطروا إلى وقف عمليات البحث نظرا لوجود خطر حدوث انزلاق إذا اقتربوا من المكان.

ولم يقم المتسلق لي وزميله تشو، الذي لم يرافقه أثناء هذه المغامرة، بإخطار مكتب رياضات التبت عن أنشطتهما وفقا للقواعد المتبعة لممارسة تلك الرياضة هناك.