''غـــوغــل'' يحتفل بعيد استقلال المغرب ﻿

قرر محرك البحث ''غوغل''، اليوم السبت، الموافق لـ18 نونبر الاحتفال مع المغرب، بعيد الاستقلال وذلك بوضع صورة تحتوي على رسائل تعبيرية للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

شـــوف تيفي:

قرر محرك البحث ''غوغل''، اليوم السبت، الموافق لـ18 نونبر الاحتفال مع المغرب، بعيد الاستقلال وذلك بوضع صورة تحتوي على رسائل تعبيرية للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة.



و اختار المحرك الشهير تصميما معماريا مبسطا ملونا بالأحمر و الأخضر، وذلك للاحتفال بأحد أهم المناسبات التاريخية بالمغرب.

ويخلد الشعب المغربي يومه السبت 18 نونبر من كل سنة في أجواء من الفخر والاعتزاز ذكرى عيد الاستقلال التي جسدت انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته.

وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره من براثن الاستعمار الفرنسي والاسباني الذين انتهى بهما المطاف بالجلاء مع بزوغ فجر الاستقلال.