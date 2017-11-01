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الكرة العربية أمام فرصة ذهبية لدخول تاريخ المستديرة

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 09:44 الكرة العربية أمام فرصة ذهبية لدخول تاريخ المستديرة | سبور
الكرة العربية أمام فرصة ذهبية لدخول تاريخ المستديرة
ستكون الكرة العربية، أمام فرصة ذهبية لتحقيق أكبر إنجاز تاريخي، في نهائيات كأس العالم للأندية في حال فوز الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، ليرتفع عدد الفرق العربية

" شوف سبور "

ستكون الكرة العربية، أمام فرصة ذهبية لتحقيق أكبر إنجاز تاريخي، في نهائيات كأس العالم للأندية في حال فوز الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، ليرتفع عدد الفرق العربية المشاركة في البطولة العالمية لأول مرة إلى 3 أندية.

وسيشارك الهلال السعودي في حال تحقيق نتيجة الفوز في كأس العالم للأندية بالإمارات المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل، رفقة كل من فريق الوداد الرياضي بطل أفريقيا، والجزيرة الإماراتي فريق الدولة المضيفة.

ويستقبل الهلال السعودي، اليوم السبت، فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وستجرى مباراة الإياب في 25 من نفس الشهر في سايتاما، بحيث سيكون الفريق السعودي مطالبا تحقيق نتيجة إيجابية لضمان لقب البطولة القارية والمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في أبوظبي في شهر دجنبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال السعودي لم يخسر أي مباراة في هذه البطولة خلال الموسم الحالي بفضل صلابته الدفاعية، لكنه أيضا يملك قوة ضاربة في الهجوم بقيادة السوري الدولي عمر خريبين هداف البطولة برصيد 9 أهداف، والبرازيلي كارلوس إدواردو حيث سجلا معا 16 هدفا من أصل 25 هدفا سجله الفريق في دوري أبطال آسيا هذا العام.

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شوف سبور المغرب الهلال السعودي كأس العالم للأندية

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