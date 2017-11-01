في خطوة غير منتظرة.. الحكومة ترفع الضرائب على مستوردي السيارات الأسيوية والمهنيون يُهددون بسحب استثماراتهم من المغرب ﻿

عن سبق إصرار وترصد، أشهرت الحكومة سيفها الجبائي في وجه المستثمرين بقطاع تسويق السيارات المستوردة الحاملة للعلامة الأسيوية داخل السوق المغربي، من خلال تضمين مشروع القانون المالي المقبل

شــوف تيفي:

عن سبق إصرار وترصد، أشهرت الحكومة سيفها الجبائي في وجه المستثمرين بقطاع تسويق السيارات المستوردة الحاملة للعلامة الأسيوية داخل السوق المغربي، من خلال تضمين مشروع القانون المالي المقبل لإجراء ضريبي يقضي برفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذا الصنف من السيارات، من 17,5 في المئة إلى سقف 30 في المئة، وهو الإجراء الذي سيؤثر من دون شك، وفقا لمصادر مهنية، على تنافسية بعض العلامات العالمية التي تحضى بثقة الزبون المغربي من قبيل ماركات تويوتا وهيونداي وكيا وميتشي بيشي ومازدا وغيرها.

وفي الوقت الذي بررت فيه مصادر حكومية دواعي اللجوء إلى هذا القرار، بواقع عدم ارتباط البلدان الآسيوية المنتجة والمصدرة لهذه السيارات نحو السوق المغربي، باتفاقيات تبادل حر من شأنها أن تعفي منتوجاتها من أداء الرسوم الجمركية على غرار المنتوج الأوروبي، اعتبرت مصادر مهنية بالجمعية المغربية لمستوردي السيارات الجديدة في تصريح ل "شوف تيفي"، أن القرار الحكومي "يستهدف بالدرجة الأولى القضاء على استثمارات هذه الشركات بالمغرب وتشريد ألاف الأيادي العاملة حاليا بالقطاع مع الحرص على الإضرار بالقدرة الشرائية لعشاق هذه السيارات التي تلائم بين معايير الجودة والسعر"، مشيرة، أي مصادر "شوف تيفي" إلى أن المهنيين سيجتمعون قريبا لمناقشة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة مخاطر هذا القرار الذي من شأن تطبيقه على أرض الواقع، أن يذهب بمستوردي هذا الصنف من السيارات إلى سحب استثماراتهم على نحو تدريجي من السوق المغربي في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أنه من غير المنطقي أن ترفع الحكومة في وجه مستثمرين بعينهم، قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتهم من السيارات الجديدة إلى سقف 30 في المئة، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء مستثمرين آخرين من أداء هذه الرسوم الجمركية، معتبرا أن ميكانيزمات السوق الحر وشفافية المنافسة بين الفاعلين بالقطاع، لا تتوافق مع فرض مثل هذه القرارات التي وصفها ب "المتسرعة وغير العادلة"

في هذا الصدد، استنكر المتحدث ذاته، عدم تجاوب الحكومات السابقة مع مطلب المستوردين القاضي بضرورة خفض نسبة هذه الرسوم الجمركية، باعتبار أن المهنيين يرون أن 17,5 في المئة المطبقة عليهم حاليا تبدو غير رحيمة بالقدرة التنافسية لمنتوجهم داخل السوق المغربي للسيارات، إلا أنهم فوجئوا بعد تجاهل هذا المطلب، بنوايا الحكومة الحالية التوجه إلى مضاعفة هذه النسبة إلى حدود 30 في المئة، في خطوة تؤشر، حسب قوله، على أن المنتوج الآسيوي "لم يعد مرغوبا فيه داخل السوق المغربي"

يأتي تصريح هذا المهني المسؤول بشركة تويوتا المغرب، في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر البرلمانية أن قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات السيارات الأسيوية الذي تبنته فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، يهدد مصير 3 آلاف عامل بالقطاع، كما ينذر بالإضرار المباشر بالإستثمارات النشيطة بسوق استيراد السيارات المستهدفة بهذا القرار، والمقدرة بنحو 15 مليار درهم.

من جهتها، ترى بعض جمعيات حماية المستهلك، أن تداعيات القرار الحكومي القاضي برفع معدل التعرفة الجمركية على واردات السيارات الآسيوية، لن يؤثر فقط على مهنيي هذا القطاع، بل سيطال كذلك القدرة الشرائية لزبناء هذا الصنف من السيارات، كما أنه يشكل، أي القرار الحكومي، تدخلا غير مباشرا في اختيارات المستهلك لنوعية السيارة التي يرغب في اقتنائها، وهو الأمر الذي لا يعاكس إرادة المستهلك، حسب المصادر ذاتها.