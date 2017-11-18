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زيدان يخفف الضغط عن لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 08:59 زيدان يخفف الضغط عن لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو | سبور
زيدان يخفف الضغط عن لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو
يرى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، أن مباراة أتلتيكو مدريد، برسم الجولة 12 من الدوري الإسباني، المقرر إجراؤها اليوم السبت، ليست مصيرية، رغم النتائج المتواضعة للفريق الملكي في

شوف سبور

يرى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، أن مباراة أتلتيكو مدريد، برسم الجولة 12 من الدوري الإسباني، المقرر إجراؤها اليوم السبت، ليست مصيرية، رغم النتائج المتواضعة للفريق الملكي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن لقاء يوم السبت ليس مصيري لفريقه، في محاولة منه لتخفيف الضغط عن لاعبيه.

وتابع قائلا : ''لن يتغير أي شيء في حال فوز برشلونة (في وقت سابق على ليغانيس). نحن ندرك ما علينا فعله. يتوجب علينا أن نؤدي بشكل جيد وأن نلعب باندفاع كامل لتسعين دقيقة''.

ويخوض الفريقان مباراة قوية وهما متأخران بفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة، إلا ان أتلتيكو لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، في حين أن أبناء زيدان انهزموا مرتين وتعادلوا مرتين، فيما حققوا 7 انتصارات.

وتأتي مواجهة الديربي بين الجارين اللذودين برسم الجولة الثانية عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره برشلونة برصيد 31 نقطة.

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