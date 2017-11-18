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رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد بإغلاق ملعب ''كامب نو''

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 08:54 رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد بإغلاق ملعب كامب نو | سبور
رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد بإغلاق ملعب ''كامب نو''
هدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بإغلاق مدرجات ملعب ''كامب نو'' في برشلونة، في حال وجهت الجماهير رسائل ضد إسبانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بإمكانهم ترديد هتافات مؤيدة لانفصال

شوف سبور

هدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بإغلاق مدرجات ملعب ''كامب نو'' في برشلونة، في حال وجهت الجماهير رسائل ضد إسبانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بإمكانهم ترديد هتافات مؤيدة لانفصال كتالونيا.

وقال تيباس، إن الهتافات المؤيدة لانفصال برشلونة لا تعتبر اليوم تصرفا عنيفا، لكن توجيه السباب إلى إسبانيا أو كتالونيا أو الأندلس يجب أن يدان.

وتابع قائلا : ''إذا أقر الاتحاد الإسباني للعبة بأن التصرف يستوجب العقاب ووافقت الجهات المعنية، فهناك عقوبات متنوعة من بينها إغلاق ملعب كامب نو''.

وأوضح تيباس أن مظاهر تأييد الانفصال في استاد برشلونة ليس ممنوعا، حيث يعتاد المشجعون على ترديد هتافات مؤيدة للانفصال بعد 17 دقيقة و14 ثانية في الشوط الأول من كل مباراة، في إشارة إلى تاريخ حصار برشلونة سنة 1714.

وتزايدت مظاهر تأييد الانفصال في ملعب كامب نو منذ الاستفتاء المحظور للاستقلال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر الماضي.

وحظر منظمو الدوري أي تصرف ''يضر بمصلحة المجتمع'' منذ مقتل مشجع لفريق ديبورتيفو لاكورونيا، على يد مشجعين لأتليتيكو مدريد قبل مباراة بينهما في العاصمة الإسبانية في 2014.

ومن المنتظر أن تتكرر الإساءات إلى إسبانيا إلى فرض غرامات، لكن رابطة الدوري تهدد بإغلاق جزئي للملاعب إذا استمرت الاحتجاجات.

وفي نفس السياق، فقد عوقب فريق سبورتنغ خيخون الموسم الماضي بإغلاق جزئي في مدرجات ملعب المولينون، لمباراة واحدة، لتوجيه ألفاظ عنصرية نحو إينياكي وليامز جناح أتلتيكو بيلباو.

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