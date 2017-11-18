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فضيحة وبالفيديو والصور..شابة تبيع عذريتها بهذا المبلغ وإماراتي يعرض مبلغا خياليا

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 03:25 فضيحة وبالفيديو والصور..شابة تبيع عذريتها بهذا المبلغ وإماراتي يعرض مبلغا خياليا | دولي
فضيحة وبالفيديو والصور..شابة تبيع عذريتها بهذا المبلغ وإماراتي يعرض مبلغا خياليا
كشفت شابة أمريكية تُدعى جيزيل، مؤخرا، أنها تريد بيع عذريتها مقابل حصولها على مبلغ 3 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

كشفت شابة أمريكية تُدعى جيزيل، مؤخرا، أنها تريد بيع عذريتها مقابل حصولها على مبلغ 3 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الفتاة عرضت عذريتها للبيع من خلال موقع ''Cinderella Escorts '' الشهير في ألمانيا، مشيرة إلى أن العملية التي ستتم من خلال مزاد عبر الانترنت، لا تزال مستمرة، وقد عرض رجل أعمال من أبو ظبي دفع 2.9 مليون دولار للفوز بالمزاد، بينما دفع ممثل معروف بهوليود 2.8 مليون دولار للفوز بالصفقة.

وأكدت ذات المصادر إلى أن جيزيل أعلنت عن رغبتها في استخدام المال الذي ستحصل عليه من بيع عذريتها لدفع تكاليف دراستها الجامعية، وشراء منزل والسفر حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن جيزيل تعتبر الفتاة الثانية التي أعلنت عن رغبتها في بيع عذريتها، وقد سبقتها في ذلك فتاة برازيلية، أشعلت برغبتها كبريات المواقع العالمية قبل سنتين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جيزيل ألمانيا العذرية رجل أعمال

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