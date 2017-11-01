 جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة | حوادث و حقوق

جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش

مثير وبالفيديو..عريس صرفق مرتو وسط العرس وها شنو وقع | بووز

مثير وبالفيديو..عريس صرفق مرتو وسط العرس وها شنو وقع

الحكومة تتدخل للصلح بين نائبتين تبادلتا كلمات مخلة بالحياء وسط تصفيقات البرلمانيين في قبة البرلمان | بوليتيك

الحكومة تتدخل للصلح بين نائبتين تبادلتا كلمات مخلة بالحياء وسط تصفيقات البرلمانيين في قبة

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس جينز مقلوب يشعل الفايسبوك | مجتمع

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس ''جينز'' مقلوب يشعل الفايسبوك

مثير..لجنة خاصة من طرف الحموشي تطيح بضابطين فكازا وها أشنو حصلو كايديرو + تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

مثير..لجنة خاصة من طرف الحموشي تطيح بضابطين فكازا وها أشنو حصلو كايديرو + تفاصيل مثيرة

الحكومة تبحث عن عقوبات بديلة للتخفيف من ضيق المساحة المخصصة للسجناء | بوليتيك

الحكومة تبحث عن عقوبات بديلة للتخفيف من ضيق المساحة المخصصة للسجناء

مجلس النواب يصادق على قانون المالية في غياب 133 برلمانيا... | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على قانون المالية في غياب 133 برلمانيا...

مؤلم..وفاة شاب في حادث مفجع داز عليه كار وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم..وفاة شاب في حادث مفجع داز عليه كار وها شنو وقع

عاجل وبالصور.. اعتقال ثلاثيني في عين السبع في كازا وها علاش | مجتمع

عاجل وبالصور.. اعتقال ثلاثيني في عين السبع في كازا وها علاش

الفرح صناعة مغربية أيضا

جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة

بتاريــخ : 18 نونبر 2017 / 03:20 جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة | حوادث و حقوق
جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة
علمت ''شوف تيفي'' بأن فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 16 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بطريقة بشعة، بعد أن سقطت عليها عجلة من الحجم الكبير، كانت تحاول اللعب بها بحديقة عمومية ''الربعين'' بمدينة تيفلت.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 16 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بطريقة بشعة، بعد أن سقطت عليها عجلة من الحجم الكبير، كانت تحاول اللعب بها بحديقة عمومية ''الربعين'' بمدينة تيفلت.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن تفاصيل هذه الواقعة، جرت أمس الخميس، حيث سقطت عجلة كبيرة على الفتاة الهالكة، ليتم إبلاغ سيارة الإسعاف التي تأخرت في الوصول لعين المكان، مشيرا إلى أن الفتاة تم نقلها إلى مستشفى مدينة الخميسات، لكن الطاقم الطبي تأخر بدوره في إسعافها لتفارق الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن الإهمال بالحديقة ووضع تلك العجلة الكبيرة بها كان سببا في وفاة الفتاة القاصر، مؤكدا إلى أن تأخر سيارة الإسعاف والتدخل الطبي لإنقاذها ساهم في وفاتها.

و أشار ذات المصدر إلى أن المتوفية تم نقلها قبل قليل إلى منزل أسرتها بمدينة مكناس، حتى توارى الثرى بإحدى مقابر العاصمة الإسماعيلية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو يوثق للحظة وقوع الحادث، ويظهر اللحظة التي لفظت خلالها الفتاة الحياة، إلا أن قساوة المشهد وخطورته، منعتنا من وضعه إلى جانب المادة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العجلة حديقة عمومية الهالكة الحديقة مستشفى مدينة الخميسات الطاقم الطبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..لجنة خاصة من طرف الحموشي تطيح بضابطين فكازا وها أشنو حصلو كايديرو + تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

مثير..لجنة خاصة من طرف الحموشي تطيح بضابطين فكازا وها أشنو حصلو كايديرو + تفاصيل مثيرة

مؤلم..وفاة شاب في حادث مفجع داز عليه كار وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم..وفاة شاب في حادث مفجع داز عليه كار وها شنو وقع

مثير..حصلوه معنق صاحبتو القاصر حدا البحر وهاشحال عطاوه ديال الحبس | حوادث و حقوق

مثير..حصلوه معنق صاحبتو القاصر حدا البحر وهاشحال عطاوه ديال الحبس

تزنيت تهتز على وقع جريمة بشعة.. شخص مات سكران والسبب صاحبتو وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

تزنيت تهتز على وقع جريمة بشعة.. شخص مات سكران والسبب صاحبتو وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

75 بالمائة من المستشفيات بالمغرب غير صالحة‎‎ | شوف الصحافة
منذ 3 ساعات

75 بالمائة من المستشفيات بالمغرب غير صالحة‎‎

بالفيديو..لقجع يُذكر بخطاب الملك محمد السادس الموجه خلال مناظرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم و يؤكد أن المغرب يتوفر على خبرة كبيرة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية | خارج البلاطو

بالفيديو..لقجع يُذكر بخطاب الملك محمد السادس الموجه خلال مناظرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم و يؤكد أن المغرب يتوفر على خبرة كبيرة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية

بالفيديو.. فيلا شقيق فنانة مغربية معروفة فسيدي رحال دخلوليها الشفارة و سرقو كولشي.. فلوس/مجوهرات/أفرشة..وهاكيفاش دخلو ليها من السطح | روبورتاج

بالفيديو.. فيلا شقيق فنانة مغربية معروفة فسيدي رحال دخلوليها الشفارة و سرقو كولشي.. فلوس/مجوهرات/أفرشة..وهاكيفاش دخلو ليها من السطح

سائق الشاحنة اللي تحرقات فالطريق السيار بين كازا و الرباط يكشف الأسباب الحقيقية..هاباش تحرق ليا الكاميو | خارج البلاطو

سائق الشاحنة اللي تحرقات فالطريق السيار بين كازا و الرباط يكشف الأسباب الحقيقية..هاباش تحرق ليا الكاميو

﻿

آخر المستجدات

جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش

مثير وبالفيديو..عريس صرفق مرتو وسط العرس وها شنو وقع | بووز

مثير وبالفيديو..عريس صرفق مرتو وسط العرس وها شنو وقع

الحكومة تتدخل للصلح بين نائبتين تبادلتا كلمات مخلة بالحياء وسط تصفيقات البرلمانيين في قبة البرلمان | بوليتيك

الحكومة تتدخل للصلح بين نائبتين تبادلتا كلمات مخلة بالحياء وسط تصفيقات البرلمانيين في قبة

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس جينز مقلوب يشعل الفايسبوك | مجتمع

مثير وبالصور.. هادشي لي بقا... شاب لابس ''جينز'' مقلوب يشعل الفايسبوك

﻿ ﻿
أمس 18:03 GMT

عاجل.. بالفيديو والصور.. هاذ شي خطير اللي واقع في لوطوروت بين كازا والرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.