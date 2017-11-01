جد مؤلم..فتاة قاصر بغات تلعب بعجلة كبيرة وهي تقتلها فتيفلت والإسعاف تعطلات والمستشفى مدارتش خدمتها+تفاصيل هذه المأساة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 16 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بطريقة بشعة، بعد أن سقطت عليها عجلة من الحجم الكبير، كانت تحاول اللعب بها بحديقة عمومية ''الربعين'' بمدينة تيفلت.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 16 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بطريقة بشعة، بعد أن سقطت عليها عجلة من الحجم الكبير، كانت تحاول اللعب بها بحديقة عمومية ''الربعين'' بمدينة تيفلت.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن تفاصيل هذه الواقعة، جرت أمس الخميس، حيث سقطت عجلة كبيرة على الفتاة الهالكة، ليتم إبلاغ سيارة الإسعاف التي تأخرت في الوصول لعين المكان، مشيرا إلى أن الفتاة تم نقلها إلى مستشفى مدينة الخميسات، لكن الطاقم الطبي تأخر بدوره في إسعافها لتفارق الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن الإهمال بالحديقة ووضع تلك العجلة الكبيرة بها كان سببا في وفاة الفتاة القاصر، مؤكدا إلى أن تأخر سيارة الإسعاف والتدخل الطبي لإنقاذها ساهم في وفاتها.

و أشار ذات المصدر إلى أن المتوفية تم نقلها قبل قليل إلى منزل أسرتها بمدينة مكناس، حتى توارى الثرى بإحدى مقابر العاصمة الإسماعيلية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو يوثق للحظة وقوع الحادث، ويظهر اللحظة التي لفظت خلالها الفتاة الحياة، إلا أن قساوة المشهد وخطورته، منعتنا من وضعه إلى جانب المادة.