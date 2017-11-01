الحكومة تتدخل للصلح بين نائبتين تبادلتا كلمات مخلة بالحياء وسط تصفيقات البرلمانيين في قبة البرلمان ﻿

قام وزير الاقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة المالية بمجلس النواب بفك الخلاف الذي نشب بين النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ''حنان رحاب'' والنائبة

شوف تيفي

قام وزير الاقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة المالية بمجلس النواب بفك الخلاف الذي نشب بين النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ''حنان رحاب'' والنائبة البرلمانية بفريق الاستقلال ''غزلان المنصوري'' خلال إستراحة الغذاء.

وكشف عضو بلجنة المالية أن نقاشا حادا دار بين النائبتين مباشرة بعد العودة من وجبة الغذاء وصل حد التفوه بكلام نابي ومخل بالحياء وفق تدخل في إطار نقطة نظام من غزلان المنصوري التي إشتكت بشدة من كلام نابي لرئيسة اللجنة حنان رحاب نيابة عن ''عبد الله بوانو.

ووفق ذات المصدر، فقد صرحت النائبة ''المنصوري'' بأن الكلام الذي وجهته لها ''حنان رحاب'' يبخس المؤسسة التشريعية وعملها ووقارها مطالبة بالاعتذار وهو ما قمت به نائبة رئيس اللجنة ''حنان رحاب''، ليتدخل وزير المالية ''محمد بوسعيد'' على الخط بالقول'' ستقوم السلطة التنفيذية ''الحكومة'' لتصالح بين أعضاء السلطة التشريعية ''البرلمان'' وسط تصفيقات النواب الحاضرين.

من جهة ثانية، لجأت عضوات بلجنة المالية إلى صفحاتهن بالفايسبوك، لنفي واقعة الكلمات النابية بين البرلمانيتين داخل اللجنة كما نشرتها بعض المواقع الالكترونية، خاصة وأن أشغال اللجان يتم تسجيلها عبر كاميرات مراقبة، حيث أفادت حنان رحاب من خلال تدوينة على صفحتها بالفايسبوك يوم الاربعاء الماضي ''بنفيها القاطع لما جاء في ما نشر في مادة إعلامية حول الموضوع''.